Verissimo, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi genitori modello: il ricordo del figlio Paolo

Nel giorno in cui Massimo Ciavarro compie 63 anni, nel salotto di Verissimo arrivano il figlio Paolo e la ex moglie Eleonora Giorgi.

Silvia Toffanin li ha accolti in studio per celebrare il loro rapporto di madre e figlio e per aprire una parentesi sulla storia d’amore tra Paolo e Clizia Incorvaia che, dopo la loro partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, continua a vele spiegate.

I due si erano conosciuti sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia, quando Clizia stava vivendo la separazione dall’ex marito Francesco Sarcina, da cui aveva avuto nel 2015 la figlia Nina. Paolo Ciavarro e Clizia si erano promessi di incontrarsi fuori dalla Casa per provare a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori, e così è stato.

La stessa Eleonora Giorgi ha confessato di rivedere molto della sua storia d’amore con Massimo Ciavarro nella relazione tra Paolo e Clizia. La Giorgi ha spiegato di aver approvato la storia tra i due ragazzi fin da subito, e di aver instaurato un rapporto speciale con Clizia appena squalificata dal programma, mentre Paolo continuava la sua avventura al Grande Fratello:

Senza nulla togliere alle ragazze precedenti, quando ho visto Paolo era malato d’amore

ha spiegato Eleonora Giorgi, raccontando poi dell’orgoglio che prova nell’essere la madre di Paolo, un ragazzo cresciuto con sani principi nonostante la separazione dei genitori. La Giorgi e Massimo Ciavarro infatti sono rimasti insieme 12 anni e sono sempre stati genitori modello, anche se divisi. Del rapporto col padre, che oggi 7 novembre festeggia il compleanno, Paolo dice di ricordare poco:

Forse è un meccanismo psicologico, sono sempre cresciuto con genitori separati, che si sono sempre amati.

Le parole di Paolo sui genitori uniti anche se divisi, sono una carezza sul cuore e un regalo nel giorno del suo compleanno di cui papà Massimo andrà sicuramente felice.

Paolo ha anche un fratello, Andrea, col quale ha raccontato di avere uno splendido rapporto di complicità. Sul finale dell’intervista con Silvia Toffanin, Ciavarro junior ha deciso di leggere in studio una lettera scritta alla madre, per esprimerle la sua gratitudine.

Sei la mia colonna, devo a te l’uomo che sono oggi.

Nel frattempo su Instagram lo stesso ha fatto gli auguri a papà Massimo condividendo uno scatto estivo che li ritrae insieme in un momento felice. Non c’è niente da aggiungere, sono proprio una bella famiglia.