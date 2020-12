Verissimo, Marco Carta: “Sposerò il mio compagno Sirio. Sanremo? Vorrei tornarci”

editato in: da

Nella puntata di sabato 5 dicembre di Verissimo ospite in studio è Marco Carta, che si racconta a tutto tondo, parlando della sua vita privata e professionale. Diventato famoso grazie alla settima edizione del talent show Amici, dopo aver trascorso un periodo difficile è ora pronto a guardare al futuro e, a Verissimo, dichiara che gli piacerebbe moltissimo tornare a Sanremo. Il giovane cantante ricorda infatti i momenti vissuti sul palco dell’Ariston come alcuni dei più belli vissuti nella sua vita:

“Vorrei tanto tornare a Sanremo. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni”.

Carta ricorda con orgoglio l’unica volta in cui ha partecipato al Festival nella categoria Artisti, nel 2009, quando ha sbaragliato tutti i concorrenti in gara vincendo con il singolo La forza mia, che si è piazzato stabilmente alla seconda posizione della classifica dei Top Singoli per ben 6 settimane consecutive.

Parlando poi del proprio coming-out, racconta come si sia sentito con le spalle al muro e quanto sia stato difficile per lui all’inizio. Non appena lo ha detto, però, la situazione è cambiata positivamente:

“È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

Non nascondersi più gli ha permesso poi di presentare al mondo il suo fidanzato, Sirio. I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e, per amore, il cantante ha abbandonato la capitale per ricongiungersi con il suo ragazzo a Milano. I due vivono una bellissima storia d’amore ormai da sei anni, sempre lontani dai riflettori, se non per qualche sporadica foto che li ritrae assieme sui social. Il legame tra i due ragazzi è talmente forte che Marco annuncia a Verissimo che stanno seriamente pensando di fare il grande passo, le nozze: