Verissimo – Le storie: Simona Ventura, Silvia Provvedi e Daniele Bossari si raccontano a Silvia Toffanin

editato in: da

Verissimo – Le storie vi aspetta sabato 13 giugno alle ore 16.00 su Canale 5, nella sua rinnovata veste virtuale. Silvia Toffanin è pronta per deliziarvi con tante storie dei personaggi più amati dal pubblico.

Questa volta, il programma si apre con una novità: Verissimo ha preparato una sorpresa per i telespettatori insieme alla vincitrice della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gaia Gozzi, che delizierà i telespettatori con una versione particolare della sua hit Chega.

Riparte, poi, la rubrica #ImagineForVerissimo, con tanti saluti virtuali delle celebrità più amate: tra i videomessaggi proposti questo sabato ci sarà quello di Paola Di Benedetto con il fidanzato Federico Rossi, finalmente insieme dopo la lontananza forzata a causa del lockdown.

L’ex madre natura di Ciao Darwin è reduce dal successo avuto con la sua vittoria al Grande Fratello Vip, conquistando tutti per la sua sincerità e bontà, mentre Federico Rossi ha appena preso una pausa dal famoso duo Benji&Fede.

Recentemente Paola, tramite una diretta Instagram e si è lasciata andare anche a delle amare dichiarazioni sulle sue ex compagne della Casa del GF Vip, senza però perdere mai la positività che la contraddistingue.

Un altro videomessaggio è la clip di Silvia Provvedi a breve mamma per la prima volta e con un matrimonio in cantiere. Seguono quelli di Simona Ventura e Daniele Bossari, entrambe icone della televisione anni ’90-2000.

Simona Ventura, in particolare, è stata al centro delle cronache rosa per la sua incantevole relazione con Giovanni Terzi. I due, purtroppo, hanno dovuto rimandare le nozze per via dell’emergenza sanitaria, ma Super Simo non si è lasciata scoraggiare e si dice pronta a nuovi progetti.

Daniele, invece, nelle ultime settimane ha condiviso su Instagram momenti della sua quotidianeità, facendo divertire tutti i suoi follower. Dopo aver scritto il libro La faccia nascosta della luce, il conduttore radiotelevisivo si era raccontato proprio a Verissimo, parlando a cuore aperto della sua lotta contro la depressione, dalla quale è uscito grazie all’aiuto di uno psicologo e con l’amore e il supporto delle donne più importanti della sua vita, Filippa e Stella.

Daniele e Simona saranno anche due dei protagonisti delle interviste riproposte questa settimana, oltre agli incontri che Silvia Toffanin ha avuto con Alena Seredova, da poco mamma, con Gemma Galgani, attualmente alle prese con il chiacchierato corteggiamento tra lei e il ventiseienne Sirius, e con il conduttore e direttore giornalistico Alfonso Signorini.

Questa settimana la riflessione finale avrà come tema il razzismo e sarà affidata alla pallavolista Valentina Diouf, che ha sempre parlato apertamente degli insulti ricevuti per il colore della sua pelle.