Verissimo-Le storie, Sergio Sylvestre parla dell’Inno e presenta il nuovo singolo

Sergio Sylvestre è fiero di sé e non lo nasconde: nel suo videomessaggio andato in onda durante la puntata di Verissimo-Le storie, l’ex vincitore di Amici ha salutato la conduttrice Silvia Toffanin e tutto il pubblico di Canale 5 approfittando del tempo a disposizione per parlare della piccola gaffe che lo ha visto protagonista durante la finale della Coppa Italia, andata in onda il 17 giugno 2020.

Come tutti sapete la settimana scorsa ho cantato l’inno italiano durante la finale dell Coppa Italia.

Il silenzio surreale di uno stadio vuoto e l’importanza di dover cantare l’inno di un paese che amo e che mi ha accolto con amore, mi ha fatto emozionare tantissimo.

È stato per me un onore farlo e la mia emozione ha attirato tante polemiche inutili. Sono felice che in questo momento ho ricevuto tanti messaggi dai miei colleghi, dai fan, da tutti. Sono fiero di quello che ho fatto.

A inizio esibizione, infatti, l’artista si è emozionato mentre cantava l’Inno d’Italia, bloccando per un momento l’esibizione. Purtroppo, il suo piccolo sbaglio è stato motivo di polemiche che sono sfociate in considerazioni di natura razzista, come ha raccontato anche nelle stories del suo profilo Instagram. L’artista, però, non si è scoraggiato e ha risposto di sentirsi fiero per aver provato tale commozione.

Il cantante dalla voce soul ha quasi 30 anni ha una storia bellissima alle spalle che aveva già conquistato tutti all’interno della scuola di Amici di Maria: il grande “cucciolo di mammut”, così lo ha definito la sua coach Emma Marrone, è stato in grado di legarsi a tutti, e tutt’oggi ha un bellissimo rapporto con la collega Elodie, che “ha battuto” al televoto proprio nel famoso talent. Quest’ultima lo ha anche difeso apertamente sui social dopo l’incidente dell’inno.

Sergio Sylvestre, dunque, è andato oltre le sue origini e dice dice di amare il paese che lo ha accolto: nato a Los Angeles da mamma messicana e papà haitiano, il cantante è arricchito dalle diverse culture che porta anche in musica con la sua voce soul. Non a caso il suo nuovo singolo si chiama Story Of My Life, un brano tutto in inglese che lui stesso ha descritto come “un viaggio dalla California alla Puglia”. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.