Verissimo – le storie: da Paola Iezzi a Mietta, anticipazioni sui racconti vip

Grande attesa per domani alle 16.00 per l’appuntamento con Verissimo – le storie, spazio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In questa occasione, diversi personaggi del mondo dello showbiz italiano racconteranno come stanno vivendo questo periodo a casa (da soli o con la famiglia).

I telespettatori che amano e continuano a seguire con dedizione il programma della giornalista 40enne potranno ascoltare le storie di Paola Iezzi, che pochi giorni fa ha regalato ai fan un messaggio speciale per ricordare i 20 anni dal grande successo di Vamos a Bailar, ma anche della cantante Mietta, che sta trascorrendo queste particolarissime settimane in compagnia del figlio Francesco Ian, nato dalla storia d’amore con il chitarrista e produttore musicale Davide Tagliapietra.

Saranno davvero tante le storie che i fan di Verissimo potranno scoprire! A parlare della propria quotidianità ci saranno anche Joe Bastianich, il cantante Marco Masini, il pianista e direttore d’orchestra Giovanni Allevi, il cantante – ex frontman dei Timoria con Francesco Renga – Omar Pedrini.

La puntata, molto ricca, sarà caratterizzata pure dalla presenza dei videomessaggi di Michelle Hunziker – che si trova attualmente a Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, le tre figlie, il fidanzato di Aurora Goffredo Cerza e la migliore amica di lei Sara Daniele – di Max Pezzali, del musicista Jack Savoretti, di Claudia Pandolfi e di Laura Chiatti, che passa le giornate in compagnia del marito Marco Bocci e dei loro due figli Enea e Pablo.

Per gli spettatori davvero affezionati, domani ci sarà l’occasione per rivedere alcune delle interviste più interessanti dei mesi scorsi. Tra queste è possibile citare la chiacchierata che Silvia Toffanin ha fatto con Romina Power – attualmente a Cellino San Marco assieme ad Al Bano e al figlio Yari – così come l’intervista a Raoul Bova e quelle rilasciate alla conduttrice veneta da Elisa e da Claudio Amendola.

La puntata di Verissimo – le storie di sabato 25 aprile rappresenta anche l’inizio di un nuovo spazio, che verrà inaugurato dallo scrittore, attore e conduttore Fabio Volo. In cosa consisterà? Sempre in un videomessaggio, grazie al quale i Vip potranno divulgare le loro riflessioni e i loro pensieri in merito al periodo che stiamo tutti vivendo.