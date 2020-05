Verissimo – le storie anteprima: intervengono Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas e Filippo Magnini

editato in: da

Domani alle 16.00 si rinnova, sempre su Canale 5, l’appuntamento con Verissimo – le storie. Nello studio di Silvia Toffanin verranno proiettati i messaggi di numerosi Vip. Tra questi è possibile citare Elisabetta Canalis. Nel corso della puntata della nuova veste del rotocalco Mediaset interverranno anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che nei mesi scorsi hanno rinviato le tanto attese nozze.

I fan di Verissimo – che in queste settimane hanno potuto ascoltare i contributi di tantissime personalità del mondo della musica e dello spettacolo – potranno divertirsi con il messaggio di una coppia tra le più amate dello showbiz italiano.

Stiamo parlando di Katia Follesa e Angelo Pisani. I due comici, assieme da tanti anni e genitori di Agata, sono sempre pronti a regalare un sorriso ai propri follower social e lo hanno fatto anche qualche giorno fa, ironizzando su un prossimo lieto evento che si è poi rivelato… l’effetto di una teglia di lasagne!

Nel corso della puntata di domani di Verissimo – le Storie, ci sarà spazio anche per la clip del vincitore di Sanremo Giovani Leo Gassman. Da non dimenticare è poi la possibilità di rivedere alcune tra le interviste migliori fatte da Silvia Toffanin.

Questa settimana, i telespettatori potranno rivedere quella ad Ambra Angiolini – che non sarà alla guida di La Vita in Diretta Estate – ma anche la chiacchierata tra la Toffanin e Patty Pravo e quella con la coppia Federica Nargi e Alessandro Matri. Nel corso di Verissimo – le storie, sarà possibile rivedere pure l’intervista della giornalista veneta allo chef Bruno Barbieri, che in questo periodo sta condividendo con i follower Instagram alcuni tra i suoi segreti culinari.

Non c’è che dire: si tratta di una puntata a dir poco speciale, che sarà arricchita anche da nuovi artisti che hanno risposto al coro virtuale sull’onda dell’hashtag #ImagineforVerissimo. Domani pomeriggio, i fan della trasmissione di Silvia Toffanin potranno ascoltare Noemi, Lorenzo Fragola, Paolo Jannacci, Clizia Fornasier e Attilio Fontana, Emma Muscat e Federica Carta. Per finire, è doveroso fare un cenno a Carlo Verdone che, come diverse altre personalità della cultura e dello spettacolo prima di lui, condividerà con il pubblico di Silvia Toffanin un suo pensiero su questo periodo particolare.