Verissimo-Le storie, Elettra Lamborghini regala il primo ascolto de “La Isla” insieme a Giusy Ferreri

editato in: da

Anche questo sabato Verissimo – Le Storie si è aperto con una sorpresa per il pubblico a casa: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri hanno fatto una comparsa nel programma condotto da Silvia Toffanin con un’ importante esclusiva. Le due cantanti hanno regalato ai telespettatori di Canale 5 un primo ascolto della canzone La isla, che sarà disponibile dal 29 giugno.

“Se stai con me, lo giuro, non ho più bisogno di niente”, così recita il nuovo singolo dell’ereditiera che ha scelto l’artista Giusy Ferrero per dare un tocco ancora più sensuale al brano, creando quello che sicuramente sarà il nuovo tormentone dell’estate 2020.

La Isla è stato prodotto da Takagi e Ketra, due dei membri dei Boomdabash, che questa estate hanno già pensato a come farci ballare con Ciclone, insieme a Elodie, e Karaoke, con Alessandra Amoroso.

Da diverse settimane si era vociferato di questa possibile collaborazione, e finalmente le due cantanti l’hanno annunciata tramite i loro profilo Instagram.

O hiiii biccissss! Era tutto vero, ve l’avevo promesso. Il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo La Isla insieme a Giusy Ferreri. Carichiiiiiiii?!

Ironica e talentuosa, Elettra è tornata in studio reduce dal successo di Musica (e il resto scompare), singolo che ha visto il debutto durante l’ultima edizione di Sanremo. Inoltre, la ragazza è stata impegnata con i preparativi del suo matrimonio con Afrojack, e non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan constantemente su Instagram, dove è seguita da migliaia di persone.

Le nozze con il deejay, secondo alcune voci, si terrà sul Lago di Garda, prospettandosi spettacolare. Non a caso, Elettra ha scelto il re delle cerimonie Enzo Miccio come wedding planner. Delle indiscrezioni hanno riportato che ci sarebbe stato qualche problema sulla scelta della location, che avrebbe portato a un piccolo contrasto con papà Tonino, subito superato. Il padre, infatti, avrebbe voluto che le nozze fossero celebrate a Bologna e per accontentarlo Elettra potrebbe sposarsi due volte.

Il singolo La isla, dunque, verrà pubblicato il 29 giugno 2020 su diverse piattaforme e marcherà un altro importante traguardo per Elettra che – secondo fonti a lei vicine – è molto emozionata per il futuro che verrà, per le sue nozze che coroneranno il sogno d’amore con il suo amato deejay.