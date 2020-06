Verissimo, le storie: Arisa parla del suo nuovo progetto e si emoziona

editato in: da

Arisa è un’artista dal cuore d’oro e durante la puntata di Verissimo – Le storie, andata in onda sabato 20 giugno, lo ha nuovamente dimostrato nel suo videomessaggio.

La cantante, insieme all’interprete Manupuma, ha inciso un brano dal titolo Nucleare per il Progetto Maternità della Fondazione Francesca Rava, e così ha colto l’occasione al volo per introdurre ai telespettatori di Canale 5 l’iniziativa benefica.

L’intento della campagna benefica è quello di allestire nei reparti di maternità di diversi ospedali italiani dei percorsi ad hoc per le mamme, affinché possano affrontare il parto in totale sicurezza. Il brano è disponibile da venerdì 15 maggio in digital download e su tutte le piattaforme streaming e il ricavato della canzone sarà interamente devoluto all’iniziativa.

Per questo motivo, Arisa ha voluto promuovere questa canzone, cui ritornello recita:

Se io fossi Dio e dovessi cercare l’amore, io lo cercherei negli occhi di un bambino.

Il brano, di grande sensibilità e delicatezza d’animo, ha anche un videoclip che ha preso vita grazie ai fan di Rosalba. Quest’ultima li ha infatti prontamente ringraziati nel videomessaggio per Verissimo, girato dalla spiaggia di Cervia:

I miei fan hanno partecipato alle immagini del video, mandando foto e video che riguardano la loro vita. Grazie a tutti.

Nucleare, dunque, è diventato il manifesto della campagna benefica, tant’è che i proventi che se ne ricaveranno dalle visualizzazioni del video musicale e dai download andranno tutti alla causa. Ogni click sarà di buon aiuto e auspicio per le future mamme, portando soldi al progetto.

La Fondazione Francesca Rava Italia Onlus è impegnata in prima linea per l’emergenza sanitaria, e l’eclettica cantante è sempre stata la fiera testimonial e volontaria dell’associazione per molte altre campagne. Per questo motivo Arisa è apparsa a Verissimo visibilmente emozionata dopo aver affermato di essere orgogliosa di essere stata coinvolta in un tale progetto. Nel ringraziare la conduttrice Silvia Toffanin per averle dato modo di esporre questa iniziativa, infine, ha dichiarato: