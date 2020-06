Verissimo, le storie: Amoroso in forma smagliante dopo la delusione d’amore

editato in: da

Alessandra Amoroso sorride ancora dopo la rottura con Stefano Settepani e, dopo la delicata fase attraversata successivamente alla separazione, l’energica salentina è riapparsa in televisione.

La cantante, a distanza di mesi dai rumours circa la possibile crisi con il produttore televisivo, lo scorso gennaio aveva annunciato sul suo profilo Instagram di aver interrotto la sua storia d’amore ad un passo dalle nozze.

Ne è passato di tempo da quel comunicato rilasciato sui social network, ma oggi si può dire che Alessandra sta bene, tant’è che è riapparsa sul piccolo schermo durante l’ultima puntata di Verissimo e lo ha fatto mostrandosi in forma smagliante, con un look tutto nuovo. Insieme al gruppo Boomdbash, con il quale aveva già lavorato al tormentone “Mambo Salentino”, Alessandra in questa esclusiva per Silvia Toffanin ha presentato qualche immagine inedita dal backstage del video musicale del loro ultimo singolo “Karaoke“.

Da sempre fiera leccese, Alessandra ha scelto di collaborare con il gruppo salentino proprio in virtù delle origini pugliesi in comune e, se in “Mambo Salentino” a fare da cornice alla loro canzone era stata una masseria di Martina Franca (Taranto), oggi la location scelta per il nuovo singolo è Manduria.

La Amorosa è molto diversa da quella ragazza che abbiamo conosciuto in tutina azzurra ad Amici di Maria De Filippi e, infatti, durante questo lungo e fruttuoso decennio, lo stile casual dei primi anni della sua carriera musicale ha lasciato il posto ad un look chic e ricercato.

Nelle clip mostrate a Verissimo, per esempio, possiamo notare anche un hairstyle super particolare e alla moda per Alessandra, che ha deciso di tingere i capelli con un nuovo colore super cool, che si abbina perfettamente all’atmosfera del video musicale.

Con il bellissimo sorriso al quale ci ha abituato, la Amoroso sembra aver ritrovato la serenità dopo la conclusione della storia d’amore con Stefano, merito questo anche del suo lavoro e dei progetti che la tengono impegnata, dandole tante soddisfazioni.

Nonostante il delicato periodo attraversato, quindi, la Amoroso sembra aver riacquistato l’energia buttandosi a capofitto nella sua carriera e, grazie alla collaborazione con i Boomdbash, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ritorna sulla scena musicale con un singolo frizzante e perfetto per l’estate.