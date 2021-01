Verissimo: Iva Zanicchi, Matilde Brandi e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Iva Zanicchi, Matilde Brandi e Fiammetta Cicogna: sono questi alcuni degli ospiti della prossima puntata di Verissimo. Come ogni sabato, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere personaggi famosi pronti a raccontare la loro vita e a confidarsi, fra emozioni forti e confessioni.

Dopo l’emozionante intervista a Raoul Bova, la conduttrice ha scelto di incontrare altre due interpreti di Made In Italy, la fiction che racconta la nascita della moda in Italia. Si tratta di Fiammetta Cicogna e Greta Ferro che saranno ospiti di Verissimo per parlare della loro vita privata, ma anche della serie Mediaset in cui interpretano due amiche che lavorano in una rivista fashion.

Grande attesa anche per Carla Fracci, icona della danza, ballerina conosciuta in tutto il mondo. Sabato 16 gennaio, il pubblico di Verissimo potrà scoprire inoltre l’amicizia fra Iva Zanicchi e Orietta Berti. Quest’ultima, reduce dalla battaglia contro il Coronavirus, sarà fra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. “Sono pronta – ha confessato -. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda”. Riguardo il look che sfoggerà sul palco dell’Ariston ha annunciato di non aver ancora deciso nulla: “Non lo so ancora, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro – ha anticipato -. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria”.

La lunga lista degli ospiti comprende Fabio Canino e Pupo. Infine Matilde Brandi, dopo l’uscita dal GF Vip, racconterà la fine della sua storia d’amore con Marco dopo ben 17 anni d’amore. Un addio doloroso per la showgirl che si è sciolta in lacrime di fronte a Silvia Toffanin. “Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo – ha confessato, visibilmente provata -. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.