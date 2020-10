Verissimo, Iva Zanicchi: “Il mio compagno Fausto ha avuto un tumore, ma abbiamo lottato”

editato in: da

Ospite di Verissimo, Iva Zanicchi racconta la battaglia contro il tumore che ha colpito il compagno Fausto Pinna. Con grande coraggio la cantante ha svelato a Silvia Toffanin di aver vissuto mesi difficili dopo aver scoperto che il suo amato Fausto si era ammalato. “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel – ha confessato Iva […] Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

Iva ha confessato di aver ceduto inizialmente, ma di aver ritrovato poco dopo il coraggio, combattendo la battaglia contro il tumore accanto a Fausto Pinna. “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare – ha detto a Verissimo -. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere […] Credo che ne usciremo – ha concluso -. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”.

Un amore, quello fra Fausto Pinna e Iva Zanicchi, che dura dagli anni Ottanta. Il primo incontro con il produttore era arrivato dopo la fine del matrimonio della cantante con Antonio Ansoldi, suo marito dal 1967 al 1985. Da allora Iva e Fausto non si sono più lasciati e l’artista lo chiama “mio marito” anche se non si sono mai sposati, segno di un legame fortissimo. “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo – aveva svelato la Zanicchi in passato -. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto”. E riguardo il compagno aveva aggiunto: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”.