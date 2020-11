Verissimo: Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Guenda Goria e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Silvia Toffanin si prepara ad una nuova puntata di Verissimo, come sempre ricca di emozioni e ospiti amatissimi dal pubblico. L’appuntamento di sabato 7 novembre ci regalerà ancora una volta grandi sorprese, grazie ai tanti personaggi famosi che si susseguiranno nello studio di Canale 5.

La scorsa settimana, Silvia Toffanin ha affrontato un momento davvero difficile: è tornata in scena appena dopo la scomparsa della sua amata mamma Gemma, dedicandole bellissime parole in chiusura di puntata. Ma non ha fatto mancare ai telespettatori la sua consueta bravura nel condurre interviste interessanti e spesso divertentissime, come quella che ha visto protagonista Michelle Hunziker. Nel corso del prossimo appuntamento, ci saranno molti ospiti pronti a sorprenderci e – perché no? – a commuoverci.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati da poco genitori della piccola Mia. Ai microfoni di Verissimo racconteranno il loro primo mese di questa splendida avventura: entrambi sono innamoratissimi della loro piccina, e la Palmas parlerà del rapporto che è nato tra Mia e la sua primogenita Sofia, nata dalla sua precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini.

Guenda Goria, protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, avrà molto di cui parlare: l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia è stata avventurosa, ma anche particolarmente difficile. Davanti alle telecamere sono emerse tantissime emozioni sopite, che hanno rischiato di minare il suo rapporto con la mamma Maria Teresa Ruta e il papà Amedeo Goria. E forse la giovane svelerà qualcosa sulla sua situazione sentimentale, che nelle ultime settimane è stata molto chiacchierata.

Paolo Ciavarro e sua madre, Eleonora Giorgi, concederanno a Silvia Toffanin una lunga intervista: sarà la loro prima volta insieme a Verissimo. Toccheranno molti argomenti, e l’ex gieffino tornerà a parlare della sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, che sembra andare sempre più a gonfie vele.

Nancy Brilli, nel salottino di Canale 5, ripercorrerà la sua carriera brillante. E si commuoverà rendendo omaggio a Gigi Proietti, a pochi giorni dalla sua scomparsa: “È stata una settimana difficile. Gigi per me era quello che era per tutti, un maestro, un grande attore, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà. Sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui. Poi era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia”.

Infine, saranno ospiti anche Isabella Ferrari e Rita Pavone: quest’ultima è alle prese con la sua prima volta come giurata di All Together Now, un programma che le concede di sprigionare tutta la sua energia divertendo il pubblico e conquistando tutti ancora una volta.