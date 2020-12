Verissimo, Gerry Scotti racconta l’esperienza in ospedale e l’emozione di diventare nonno

editato in: da

Torna un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti presenti in studio, c’è anche Gerry Scotti: il presentatore è reduce da un’esperienza che lo ha toccato nel profondo, e si prepara ad affrontare un Natale molto diverso dal solito.

Gerry Scotti, che ha da poco portato a termine il suo annuale impegno come giudice di Tu Si Que Vales, torna nel salottino di Verissimo e racconta quello che ha vissuto nelle scorse settimane. Risultato positivo al Covid-19, in un primo momento il conduttore non aveva sintomi particolarmente pesanti ed è rimasto a casa in quarantena. Ma nei giorni a venire le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato in ospedale. Giunto ad un passo dalla terapia intensiva, ha visto immagini che si sono impresse in maniera indelebile nella sua mente.

È per questo che ora, tornato finalmente alla sua vita di tutti i giorni, Gerry Scotti non dimentica tutti quelli che erano ricoverati con lui, coloro che hanno dovuto affrontare la malattia e, in alcuni casi, la disperata lotta tra la vita e la morte. “Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene” – spiega ai microfoni di Verissimo, ripercorrendo poi la sua esperienza.

Già nei giorni scorsi aveva parlato di quanto gli era accaduto, svelando in poche parole la sofferenza provata durante il ricovero in quella che lui, in un’intervista a Radio Deejay, aveva identificato come “una stanzetta che era a metà tra il reparto normale e l’intensiva, dove sono rimasto 36 ore”. Con questo ricordo nel cuore, Gerry si prepara alle feste ormai in arrivo: “Sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo stanno vivendo”.

In realtà, per il conduttore si avvicina un momento molto felice: “Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina“. Gerry Scotti sta infatti per diventare nonno per la prima volta, dal momento che suo figlio Edoardo e la moglie sono in dolce attesa di una bambina. Lo aveva annunciato qualche settimana fa, sempre nel salottino di Silvia Toffanin, raccontando il tenerissimo momento in cui il figlio gli aveva svelato la bellissima notizia.