Verissimo: Francesco Sarcina, Riccardo Fogli e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Silvia Toffanin torna in onda con Verissimo, sabato 13 febbraio 2021. Un appuntamento ricco di emozioni con tanti vip che, a partire dalle 16.00 si racconteranno, fra interviste e confessioni. L’ospite più atteso è senza dubbio Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, che dopo l’addio a Clizia Incorvaia, oggi legata a Paolo Ciavarro, ha decido di mettersi a nudo in una autobiografia.

Il libro del cantante si intitola Nel mezzo e svela, per la prima volta, una vita costellata di successi, ma anche di cadute rovinose, fra luci e ombre. A Silvia Toffanin, Sarcina ha raccontato la sua lotta contro la dipendenza dalle droghe. “All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, gli abusi sono arrivati dopo – ha spiegato -. Per colpa di un’altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch’io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata”.

Un racconto sincero in cui Francesco ha parlato anche dell’addio a Clizia Incorvaia: “In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato – ha confidato -. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ma vanno tutelati i figli: ho sofferto molto per loro”.

Ospiti in studio anche Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, membri storici dei Pooh, artisti, ma soprattutto amici, uniti da cinquant’anni. A Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà anche tre donne caratterizzate da una grande forza d’animo: Melissa Satta, reduce dall’addio a Boateng, Giò Squillo ed Elena Santarelli. Infine nel salotto arriverà per la prima volta Francesca Sofia Novello. La modella e compagna di Valentino Rossi, racconterà nello show l’avventura di Sanremo, ma anche l’amore per il campione di motociclismo con cui potrebbe presto sposarsi e formare una famiglia.