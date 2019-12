Verissimo, Federica Panicucci si confessa su Marco Bacini

editato in: da

Nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini saranno protagonisti della loro prima intervista di coppia. I due, insieme ormai da qualche anno, nei giorni scorsi hanno risposto alle domande di Silvia Toffanin sulla loro storia d’amore.

“Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”: queste le dolcissime parole della conduttrice di Mattino Cinque, generalmente molto riservata sulla sua vita privata. Mamma di Mattia e Sofia, nati dalla lunga relazione con Mario Fargetta, si è confessata a cuore aperto in merito alla storia d’amore con l’imprenditore milanese.

Ha affermato che all’inizio della relazione per lui non è stato facile, ma che ora le cose sono cambiate. Ha descritto la loro vita di coppia con parole a dir poco tenere, specificando che “Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente”.

La padrona di casa di Mattino Cinque, classe 1967, ha definito il compagno “il mio tutto”. Lui, più giovane di nove anni, ha parlato della fidanzata definendola “una donna unica, fuori dal comune”. Secondo quanto rivelato dalla conduttrice toscana, Bacini è molto geloso.

Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, Federica Panicucci, che sarà conduttrice del Concerto di Natale in Vaticano e del Capodanno di Canale 5, ha parlato anche del rapporto con l’amato padre Edoardo, scomparso tre anni fa.

La donna che da anni è alla guida di Mattino Cinque ha rivelato che l’uomo ha fatto in tempo a conoscere il suo nuovo compagno. Federica Panicucci ha confessato che a suo padre Marco “piaceva moltissimo”. Ha altresì detto che, una volta, il compianto genitore le ha fatto presente di non vederla così serena da tempo e di essere felice per lei.

La Panicucci aveva già parlato della storia d’amore con Bacini a Verissimo nel 2018, definendo il compagno “un uomo d’altri tempi” e raccontando anche di come lo ha introdotto nella vita dei suoi bambini.

Da allora è passato poco più di un anno e la celebre conduttrice è tornata nel salotto di Silvia Toffanin, questa volta assieme a colui che, dopo la fine del rapporto ventennale con il dj e produttore Mario Fargetta, le ha rubato il cuore.