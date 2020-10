Verissimo, Federica Panicucci si commuove ricordando il papà scomparso

editato in: da

Federica Panicucci è uno dei volti più amati del pubblico italiano: un sorriso smagliante, quello della splendida conduttrice, che da tanti anni accompagna il risveglio degli italiani con Mattino Cinque.

La biondissima presentatrice ha voluto raccontarsi con una lunga intervista a Verissimo da Silvia Toffanin attraverso una profonda retrospettiva sulla sua carriera e, soprattutto, sulla sua vita privata. Un racconto intimo che la Panicucci ha voluto mettere nero su bianco anche nel suo libro, Il coraggio di essere felici.

La conduttrice durante la lunga chiacchierata con la Toffanin ha svelato la parte più intima della sua anima ricordando il papà, la cui scomparsa rappresenta ancora oggi un dolore mai sopito. La Panicucci ha infatti ammesso di non aver ancora superato la sua perdita ma di provare a ricordarsi, ogni giorno, che c’è sempre qualcosa per cui essere grati: “Il dolore devi viverlo ma arriva un giorno in cui devi andare oltre“.

Un progetto che arriva a conclusione di un lungo viaggio con la parte più intima di se stessa proprio alla ricerca di quella felicità tanto desiderata. Un percorso travagliato fatto di tante domande, e alti e bassi, che le ha fatto scoprire un coraggio inaspettato quando ha messo in discussione anche il matrimonio con Mario Fargetta: “Capisci che devi attuare quel cambiamento”.

Un momento di crisi che è terminato con la separazione e che si è trasformato in un rapporto di profondo affetto anche per il bene dei figli nati dal loro matrimonio: Sofia e Mattia. Nonostante il difficile periodo successivo al loro allontanamento Federica, però, non ha chiuso le porte del suo cuore all’amore: oggi, infatti, ha ritrovato il sorriso accanto a Marco Bacini. Un sentimento fresco ma che poggia su basi solidissime, tanto da aver brillantemente superato anche la delicata prova del lockdown. L’esempio di una donna con una forza incredibile che è riuscita a ricominciare a cinquantanni costruendo una bellissima famiglia allargata.

Una vita intensa che oggi Federica è orgogliosa di poter raccontare con un sorriso, e anche con qualche lacrima, per poter mostrare la felicità di una donna “finalmente risolta“.