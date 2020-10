Verissimo, da Eva Grimaldi a Federica Panicucci: gli ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Puntata ricca di emozioni e ospiti per Silvia Toffanin che nel prossimo appuntamento con Verissimo ospiterà diversi personaggi famosi. Dopo il coming out di Gabriel Garko, arrivato prima al GF Vip, poi proprio nello show di Canale Cinque, a parlare sarà Eva Grimaldi che racconterà in studio la sua verità. I due attori sono stati legati per diversi anni. Un amore che, come svelato in questi giorni, non è mai stato reale.

“Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme – aveva spiegato alla Toffanin il re delle fiction -. Siamo stati una coppia a tutti gli effetti, mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”. Oggi la Grimaldi è legata a Imma Battaglia, mentre Garko ha ritrovato il sorriso con Gaetano.

Oltre a Eva Grimaldi in studio ci sarà anche Demet Ozdemir, l’attrice turca divenuta una star in Italia grazie alla serie tv DayDreamer – le ali del sogno, dove interpreta Sanem Aydin. Bellissima e talentuosa, è stata indicata più volte come la fidanzata segreta di Can Yaman, protagonista dello show insieme a lei. I diretti interessati hanno sempre smentito, parlando soltanto di una “simpatia” e di un “forte feeling”, ma nella sua intervista a Verissimo, Demet farà chiarezza.

Silvia Toffanin intervisterà anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi, giudici di Tu Sì Que Vales, amatissimi dal pubblico. In questi giorni il programma è stato colpito da un terribile lutto, è infatti scomparsa Veronica Franco, 19enne affetta da leucemia che aveva conquistato tutti con il suo immenso talento. Nel corso della puntata ci sarà spazio per un’intervista a Federica Panicucci che presenterà il suo nuovo libro, Il coraggio di essere felici, un’autobiografia emozionante che ripercorre la sua vita.

Ospiti anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ex concorrenti di Temptation Island che potrebbero annunciare le nozze proprio a Verissimo. Nei giorni scorsi infatti la showgirl aveva confessato su Instagram di aver ricevuto un anello come regalo di compleanno dal suo fidanzato.