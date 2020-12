Verissimo, Elisabetta Gregoraci e Stash tra gli ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 12 dicembre, e ancora una volta ospiterà tantissimi personaggi tra i più amati dal pubblico. Dopo una parentesi dedicata al GF Vip, la conduttrice delizierà i telespettatori con le sue splendide e toccanti interviste.

Reduci da una lunga avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini saranno in studio per raccontare la loro esperienza. Entrambi hanno deciso di ritirarsi dal gioco dopo aver scoperto del prolungamento del reality show – avrebbe dovuto concludersi la scorsa settimana, ma andrà avanti sino a metà febbraio. La Gregoraci è tornata da suo figlio Nathan Falco, per trascorrere con lui le feste di Natale: impensabile, per lei, rimanere ancora lontana dal ragazzino.

Oppini, che sarà a Verissimo insieme alla mamma Alba Parietti, ha invece preferito lasciare la Casa per rivedere la sua fidanzata Cristina Tomasini. Nel corso dell’intervista, l’ex gieffino affronterà sicuramente molti temi interessanti, tra cui il suo rapporto con la Parietti e la bellissima amicizia nata tra lui e Tommaso Zorzi – anche in considerazione del fatto che quest’ultimo ha ammesso di essersi innamorato di Francesco.

Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo ci sono Stash e Giulia Belmonte. I due innamorati sono da poco diventati genitori della piccola Grace, una splendida femminuccia che ha portato grande gioia in famiglia. Il frontman dei The Kolors aveva annunciato su Instagram la lieta novella, e qualche giorno fa ha pubblicato un tenerissimo video in cui lo vediamo intonare una dolce ninna nanna alla sua bambina, stretta tra le braccia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco festeggiato un’importante ricorrenza: sono trascorsi dieci mesi da quando il loro amore è sbocciato – quell’amore nato tra le mura della Casa della scorsa edizione del GF Vip e che ancora oggi va a gonfie vele. I due saranno ospiti della Toffanin per raccontare la loro bellissima storia, e saranno affiancati da Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo.

Sarà infine il turno di due grandi donne: Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, si racconterà a tutto tondo. Anch’essa ha partecipato allo scorso GF Vip, un’avventura che le ha regalato grandissime emozioni. E infine toccherà a Elisabetta Franchi, imprenditrice di moda: in un’intervista esclusiva, parlerà della sua vita privata e del suo incredibile successo.