Verissimo, Elisa Isoardi si confessa su Matteo Salvini e la Rai

Elisa Isoardi, ospite di Verissimo, racconta la fine dell’amore con Matteo Salvini e l’addio alla Prova del Cuoco. La conduttrice, reduce dal successo di Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro, ha ricordato le difficoltà vissute nel 2018, anno in cui ha messo fine alla love story con il leader della Lega.

“Non ero in forma – ha confessato a Silvia Toffanin -, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera, ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede”. Elisa ha svelato a Verissimo di aver sofferto per la fine della relazione con Salvini. “Ho sofferto – ha confessato -. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

Elisa ha poi commentato la foto su Instagram – molto discussa – con cui disse addio a Salvini. Lo scatto intimo, che li ritraeva a letto, destò accese polemiche. “Uno paga per le scelte d’amore – ha svelato -, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”.

Oggi Matteo Salvini è legato a Francesca Verdini, mentre Elisa è single, ma è pronta a trovare un nuovo amore. “Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me – ha chiarito, parlando dell’ex -. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta”. L’ex presentatrice della Prova del Cuoco ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe diventare mamma”. Infine la Isoardi ha parlato con sincerità del suo futuro in Rai: “Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”.