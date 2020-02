Verissimo, Elettra Lamborghini si confessa e rivela la data delle nozze

editato in: da

Nel salotto di Silva Toffanin è approdato uno dei personaggi del momento, amato proprio da tutti, bambini compresi: è Elettra Lamborghini, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo con il suo brano Musica (e il Resto Scompare).

A Verissimo ha raccontato proprio della sua esperienza sul palco dell’Ariston, che non era affatto contemplata nei suoi programmi:

Onestamente non avrei mai pensato di arrivare a Sanremo: da Pem Pem non mi sarei aspettata tutto questo. Però mi sono divertita da matti, lo rifarei domani: è stata un’esperienza bellissima.

L’ereditiera bolognese si è mostrata spontanea e diretta: alla Toffanin ha raccontato che la madre e il padre sono felici per lei, rassicurandola spesso e sostenendola nelle sue scelte. Elettra poi ha dichiarato, a dispetto di tutto, che non ha nessun interesse a stare al centro del gossip e che le critiche sono sempre un buon espediente per migliorarsi:

Accetto le critiche, anzi mi hanno dato la forza per correggere i miei errori. Certo, dopo la seconda serata del Festival ho pianto, sono scoppiata tra le braccia del mio fidanzato. Non mi rivedo mai in video subito, infatti non mi sono piaciuta per niente. Ma per fortuna poi ci ho riso subito su!

Ovviamente l’intervista si è concentrata sul rapporto col il suo fidanzato, il dj Afrojack, rivelando la data delle nozze: il matrimonio si terrà a settembre. La Toffanin, ovviamente, ha voluto saperne di più della fatidica proposta:

Mi ha chiesto di sposarlo a Natale, ma non me l’aspettavo per niente, lui è un tipo che scherza spesso. La proposta l’ha fatta davanti a tutta la famiglia: ovviamente ero contenta perché ne stavamo parlando da tempo, ma non me lo aspettavo!

L’organizzazione delle nozze doveva già partire a settembre, ma Elettra ha preferito concentrarsi sull’esperienza del Festival di Sanremo, che l’ha assorbita totalmente. Silvia però l’ha punzecchiata un po’ sul suo “maschione”, come l’ha definito più volte durante la chiacchierata: un bravo ragazzo, diverso dagli altri, dal cuore d’oro e che la fa sentire una principessa.

La Lamborghini ha anche parlato del suo futuro e dei progetti di vita, mostrando un lato inedito. Prima dei figli, però, vorrebbe dedicarsi ancora alla sua carriera, magari per vincere un Grammy:

So che se avessi un figlio mi dedicherei totalmente a lui, per questo voglio aspettare un po’. Ho ancora 25 anni, ma ho pensato spesso all’adozione: ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno di una mamma e di un papà e mi piacerebbe dar loro una possibilità.

Che arrivi prima un Grammy o magari una lieta notizia, Elettra ha dimostrato a Sanremo di avere un futuro roseo davanti a sé.