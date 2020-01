Verissimo, Barbara D’urso e Favino ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Sabato 11 gennaio torna Verissimo. Per il primo appuntamento del 2020, i telespettatori potranno veder sfilare nel salotto di Silvia Toffanin diversi volti noti. In esclusiva per il rotocalco di Canale 5, l’attore Pierfrancesco Favino racconterà i dettagli relativi alla sua trasformazione in Bettino Craxi, il celebre leader socialista sulla cui vita è incentrato il biopic Hammamet, l’ultima fatica registica di Gianni Amelio.

La puntata di Verissimo di domani pomeriggio sarà l’occasione perfetta anche per ascoltare l’intensa intervista che la padrona di casa ha fatto a Katia Ricciarelli. La ex moglie di Pippo Baudo taglia quest’anno un traguardo di grande importanza in quanto festeggia i 50 anni di carriera.

Con l’inizio del 2020 si è aperto un nuovo decennio e per il mondo della tv è inevitabile fare i conti con quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. Per questo motivo Silvia Toffanin ha intervistato Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana, a seguito di un sondaggio promosso dal Corriere della Sera, è stata infatti eletta volto più rappresentativo dei due lustri che si sono chiusi pochi giorni fa.

Come già detto, nello studio di Silvia Toffanin domani sarà possibile vedere davvero tanti ospiti. Tra questi sono da citare assolutamente Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che il giorno di Natale hanno annunciato, dopo anni di storia d’amore a gonfie vele, il loro prossimo matrimonio.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, l’ex campione di nuoto e la mora che ha calcato il bancone di Striscia con la fashion blogger Elena Barolo hanno dichiarato che il grande giorno è previsto per fine marzo. Nel corso dell’intervista che i telespettatori potranno vedere domani pomeriggio, si sono soffermati sui dettagli della proposta che, grazie a un post Instagram pubblicato il giorno di Natale, ha fatto battere il cuore ai loro tantissimi fan, da tempo in attesa della notizia. La Palmas, già mamma di Sofia (nata dalla relazione con l’ex centrocampista Davide Bombardini), ha definito il suo futuro consorte, suo coetaneo (entrambi sono classe 1982), “imprescindibile”.

La Palmas e Magnini non saranno l’unica coppia innamorata che sarà possibile vedere domani nel corso della puntata di Verissimo. La Toffanin ha accolto nel suo salotto anche Michela Quattrociocche e l’ex calciatore Alberto Aquilani, sposati da 8 anni, genitori di Aurora e Diamante ma alla loro prima intervista di coppia.