Verissimo, Costanza Caracciolo svela: “Sono incinta”

Costanza Caracciolo confessa di essere incinta di Bobo Vieri, confermando la seconda gravidanza. L’ex velina di Striscia la Notizia, ospite di Verissimo, ha raccontato l’emozione dell’attesa del secondo figlio.

La modella ha spiegato di essere entrata nel sesto mese di gravidanza e di non aver dato prima il lieto annuncio per un motivo preciso. Alle spalle infatti Costanza ha la dolorosa esperienza dell’aborto, subito prima della nascita di Stella, la primogenita della coppia.“Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi – ha spiegato a Silvia Toffanin -. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”. La Caracciolo ha svelato anche il sesso del bambino che presto stringerà fra le braccia. “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”.

Costanza non aveva mai nascosto la volontà di allargare la famiglia dopo l’arrivo di Stella, nata nel novembre del 2018. Da diverse settimane si parlava di una gravidanza dell’ex velina di Striscia la Notizia, ma la Caracciolo non aveva mai confermato anche se gli indizi erano tanti.

La modella ha svelato che Christian Vieri è al settimo cielo. “È un padre meraviglioso – ha detto nel salotto di Verissimo -. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”.

Vieri e la Caracciolo sono legati dal 2017, un amore nato da un’amicizia che durava ormai da diversi anni. Poi l’annuncio di una gravidanza e il dramma dell’aborto, che ha segnato profondamente Costanza e Christian. Infine la nascita di Stella, un anno dopo, e le nozze celebrate nel 2019 in gran segreto. Un altro figlio era negli obiettivi della coppia che sembra più innamorata che mai e nel 2020 finalmente i due potranno abbracciare la loro secondogenita.