Verissimo: Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Elodie e gli altri ospiti della Toffanin

Sabato 29 febbraio torna Verissimo. A partire dalle 16.00, nello studio si darà ampio spazio all’emergenza del Coronavirus. Silvia Toffanin, padrona di casa del rotocalco Mediaset, ne parlerà con alcune donne simbolo della rete di Cologno Monzese.

Nel suo salotto tv ci saranno infatti Barbara D’Urso – che domenica scorsa è andata in onda in diretta con il suo Live in uno studio privo di pubblico – ma anche Federica Panicucci. Nel corso della puntata speciale di Verissimo che andrà in onda domani, Silvia Toffanin intervisterà pure le giornaliste Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

Davanti alla conduttrice di Bassano del Grappa arriverà anche Elodie. Reduce dalla partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo – dove ha stupito non solo con la sua voce, ma pure con i meravigliosi look firmati Versace – la cantante romana, che a maggio spegnerà 30 candeline, è pronta a raccontare alla Toffanin la sua evoluzione estetica e artistica di questi anni.

Come già detto, quella di Verissimo di domani sarà davvero una puntata speciale. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche Clizia Incorvaia. L’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina è stata da poco squalificata dal Grande Fratello Vip per via di una frase ingiuriosa pronunciata nei confronti del modello Andrea Denver.

Durante l’intervista a Silvia Toffanin, Clizia Incorvaia parlerà proprio dell’esperienza tra le mura della Casa di Cinecittà dove, come ben si sa, è nata una forte passione con Paolo Ciavarro (proprio a lui la ex di Sarcina ha dedicato il primo post Instagram dopo la squalifica).

I fan del GF Vip potranno ascoltare anche le confessioni di altri due concorrenti simbolo di questa edizione (che andrà avanti ancora per diverse settimane). Stiamo parlando della coppia Pago – Serena Enardu. I due, dopo l’addio durante Temptation Island Vip, nella Casa di Cinecittà hanno vissuto un ritorno di fiamma. Sabato pomeriggio racconteranno a Silvia Toffanin come stanno vivendo questo nuovo inizio della loro relazione (che, almeno per ora, non li vedrà andare all’altare).

Proseguendo con l’elenco degli ospiti della puntata di domani di Verissimo ricordiamo anche la presenza dell’Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi, di Beppe Fiorello e di un altro protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, ossia il rapper Junior Cally.