Verissimo: Asia Argento, Elisa Isoardi e le altre ospiti di Silvia Toffanin

Una puntata tutta al femminile quella di Verissimo che andrà in onda sabato 23 gennaio a partire dalle 16 su Canale 5: in base alle anticipazioni le ospiti che Silvia Toffanin riceverà in studio sono tutte donne.

Tra le interviste che andranno in onda c’è quella con Asia Argento che, in anteprima televisiva, presenterà nel salotto di Verissimo la sua autobiografia dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio nella quale racconta nuovi e durissimi capitoli della sua vita. Il libro uscirà in libreria il 26 gennaio e al suo interno l’attrice racconta molti aspetti inediti e difficili della sua vita, come ha anticipato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

A Verissimo, per la prima volta, Silvia Toffanin intervisterà Elisa Isoardi, la presentatrice dopo la chiusura di La Prova del cuoco ha dato prova delle sue abilità come ballerina partecipando come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle e si racconterà nel rotocalco del sabato pomeriggio su Canale 5.

Molta attesa anche per Emma e Alessandra Amoroso, le due cantanti che condividono l’esperienza che le ha lanciate ad Amici di Maria De Filippi, parleranno della loro amicizia e in questa occasione presenteranno anche il loro primo singolo assieme Pezzo di cuore. Una collaborazione molto attesa dai fan e senza ombra di dubbio uno dei duetti dell’anno, che le due hanno portato anche ad Amici.

Tra gli altri ospiti in programma a Verissimo ci saranno Barbara De Rossi e Cristina Chiabotto. Quest’ultima è in attesa del suo primo figlio, che arriva a coronamento dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio. L’ex Miss Italia ha da poco annunciato la lieta notizia su Instagram con un post molto dolce. Uno scatto in bianco e nero che la ritrae sorridente e felice insieme al marito e al loro cane, accompagnato da parole dalle quali emerge grande emozione e felicità: “Venticinque settimane di te… – ha scritto Cristina Chiabotto nella didascalia della foto – sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”.

Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni con un parterre di ospiti molto interessante.