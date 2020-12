Verissimo, Antonella Elia si confessa su Pietro Delle Piane e Filippo Nardi

editato in: da

Tra gli ospiti di Verissimo della puntata di sabato 19 dicembre c’è Antonella Elia. L’irriverente opinionista del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio sulla tormentata storia d’amore con Pietro Delle Piane, che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie a Temptation Island.

Antonella non ha fatto mistero di aver sofferto molto a causa dell’ex fidanzato. Ha spiegato infatti che l’attore non ha superato la prova a cui l’ha sottoposto dopo la loro avventura a Temptation Island, che per la coppia non si era conclusa nel migliore dei modi.

“Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore”: così ha commentato la soubrette sulla rottura con l’attore. La Elia ha provato in tutti i modi a perdonare Pietro, ma ha capito che la loro liaison non ha futuro. Dal canto suo Pietro sperava di riuscire a riconquistare la Elia ma non è riuscito nell’impresa.

Sulla loro relazione, durata un paio di anni, la showgirl ha anche confessato a Silvia Toffanin che non ha intenzione di tornare insieme a Pietro, anche se ha ammesso di provare ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti: “Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili”.

Una relazione complicata, destinata a concludersi. Antonella poi ha aggiunto, specificando che ormai le loro strade sono separate in maniera definitiva: “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”.

Oltre a parlare della storia d’amore con Delle Piane, Antonella Elia, ha anche commentato le frasi imbarazzanti e sessiste pronunciate da Filippo Nardi nella Casa del Grande Fratello, riferite a Maria Teresa Ruta. Frasi che, tra l’altro come si vocifera da giorni, potrebbero portare alla sua espulsione dal bunker di Cinecittà.

“Sono disgustata – ha affermato l’opinionista del Grande Fratello Vip -. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.