Verissimo, anticipazioni: la Toffanin ospita due big di Sanremo. E Barbara Alberti si confessa

Il consueto appuntamento con Verissimo si preannuncia carico di emozioni e di momenti di intrattenimento: Silvia Toffanin darà come sempre spazio ai volti più noti e più in voga dello spettacolo italiano, e dialogherà con loro rivelando dettagli e particolari sulla loro vita e sulla loro carriera.

La prima grande notizia per la puntata di sabato 15 febbraio riguarda l’arrivo di due big di Sanremo 2020. La manifestazione canora più importante d’Italia, infatti, fa ancora parlare di sé. Stavolta, però, non ci sarà spazio per la discussa lite tra Morgan e Bugo: ad arrivare in studio saranno Rita Pavone ed Enrico Nigiotti.

La Pavone, tornata sul palco dell’Ariston dopo 48 anni, si racconterà a Silvia Toffanin: dagli esordi all’amore per Teddy Reno, dai sogni di ragazza a quelli di donna che ha visto mutare più volte la sua esistenza mantenendo però lo spirito di una ragazzina. Inoltre, parlerà del suo brano, Niente (Resilienza ’74) che si è classificato al diciassettesimo posto a Sanremo: la parola resilienza non fa parte solo del titolo della canzone che ha portato all’Ariston, ma è anche il mantra che ha permesso alla cantante di affrontare un lutto che ha sconvolto recentemente la sua vita.

Nigiotti eseguirà poi la sua canzone, Baciami Adesso, e risponderà ad alcune domande della conduttrice. Ma lo spazio per i big della musica non si esaurisce qui: anche Emma Marrone arriverà in studio, e non solo per raccontare la sua ospitata a Sanremo in onore dei suoi dieci anni di carriera, ma anche per parlare de I migliori anni, film di Gabriele Muccino. Emma, infatti, è una delle protagoniste insieme a Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e molti altri.

La parentesi Sanremo non finisce qui: atteso anche il conduttore de l’Altrofestival, Nicola Savino. Spazio poi al Grande Fratello Vip: direttamente dalla Casa arriva Barbara Alberti, pronta a spiegare quali sono i veri motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il gioco. Per l’Alberti è la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin e non si escludono sorprese.

Infine, arriverà anche Silvia Provvedi, che parlerà per la prima volta in tv della sua maternità e rivelerà il sesso del futuro primogenito che nascerà a giugno.