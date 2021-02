Verissimo: Anna Valle e Michele Bravi, ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Grandi ospiti e interviste importanti: nella nuova puntata di Verissimo, in onda il 6 febbraio dalle 16.00, Silvia Toffanin ospita Anna Valle e Michele Bravi. L’ex Miss Italia si racconterà nello studio televisivo, fra nuovi progetti e l’amore per la famiglia. Regina delle fiction e attrice di successo, Anna è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore, da cui ha avuto i figli Ginevra e Leonardo.

Prima volta a Verissimo per Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista. Il cantante ha alle spalle una lunga relazione con Claudia Gerini da cui ha avuto la figlia Linda. Oggi l’artista è legato a Giglia Marra. Silvia Toffanin ospiterà anche Ainett Stephens, attrice che in tv ha raggiunto il successo grazie al ruolo della “gatta nera” nello show Il mercante in fiera. Nello studio del programma Mediaset svelerà i motivi drammatici che l’hanno spinta a lasciare la tv per concentrarsi solo sulla famiglia.

Fra le interviste più attese c’è senza dubbio quella di Michele Bravi. Il cantante classe 1994 è arrivato al successo nel 2013, trionfando nella settima edizione di X Factor. Da allora ha iniziato una carriera nel mondo della musica, realizzando numerosi singoli e album. Nel 2018 la sua esistenza è cambiata radicalmente quando è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 58 anni. Dopo quasi due anni di assenza dalle scene, l’artista è tornato con un nuovo singolo, intitolato Mantieni il bacio, e con l’album La geografia del buio.

Nel 2020, Bravi aveva scelto proprio Verissimo per parlare per la prima volta di quanto accaduto. “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli – aveva spiegato -. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l’EMDR – che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire”. Spazio, infine, ad Antonella Elia, opinionista del GF Vip, che sarà a Verissimo per parlare della sua vita e del reality, e a Fiordaliso, cantante amatissima che festeggerà 40 anni di carriera.