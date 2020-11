Verissimo: Ambra Angiolini, Alba Parietti e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Tra confessioni toccanti e grandi emozioni, Verissimo sta per tornare con un nuovo appuntamento: ancora una volta, Silvia Toffanin accoglierà tantissimi ospiti tra i personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico, portando in onda interviste ricche di sorprese.

La scorsa settimana, Verissimo ha visto tra i suoi ospiti Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che hanno raccontato l’emozione di essere genitori della piccola Mia. La puntata di sabato 14 novembre ci terrà invece compagnia con Ambra Angiolini: l’attrice è pronta a tornare in scena con la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fortunata fiction che la vede protagonista, e ha da poco pubblicato il suo primo libro. Con Silvia Toffanin, ripercorrerà alcuni dei momenti salienti della sua carriera e affronterà il difficile tema dei disturbi alimentari che l’hanno afflitta – argomento, tra l’altro, proprio del suo lavoro editoriale.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono ancora più innamorati che mai. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, dove l’influencer era approdato come tronista nel 2018. Con Arianna è stato quasi colpo di fulmine, e il tempo sembra aver consolidato la loro unione. Nel salottino di Verissimo, concederanno un’intervista speciale che, siamo sicuri, conquisterà tutti i loro fan.

Ad una settimana dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, il suo caro amico Dodi Battaglia sarà in studio per un toccante omaggio. Proprio lui, assieme agli altri membri dei Pooh, aveva annunciato la morte del batterista: “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti. Ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre“.

Sarà invece Alba Parietti, con la sua prorompente personalità, a portare un po’ di brio nel salottino della Toffanin. La showgirl parlerà del suo rapporto con il figlio Francesco Oppini, da settimane recluso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Solo qualche giorno fa, la Parietti gli ha regalato una splendida sorpresa, andando a trovarlo davanti alla celebre porta rossa: l’incontro tra i due è stato molto emozionante, e ha portato a galla sentimenti sopiti che finalmente hanno trovato sfogo.

Infine, Manuela Arcuri sarà ospite di Verissimo per raccontare la sua storia d’amore con Gabriel Garko. “Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera” – afferma l’attrice. E sul coming out di Garko: “Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo”.