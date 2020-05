Verissimo, Alena Seredova e il suo messaggio di speranza

editato in: da

Anche questa settimana è tornato puntuale l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin ha riadattato il programma, mandando in onda tanti videomessaggi registrati dai vip in questi giorni, che hanno intervallato interviste più belle e interessanti dell’ultima edizione.

Ad aprire la puntata l’emozionante incontro con Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini, una chiacchierata di qualche mese fa in cui hanno mostrato al pubblico tutto il loro amore.

Tra una vecchia intervista e l’altra sono stati trasmessi i messaggi dei concorrenti di Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi che vedrà alcuni vecchi concorrenti di Amici nuovamente sul palco del famosissimo talent di Canale 5, e quello di Ambra Angiolini.

Al pubblico di Verissimo ha detto: “Io guardo, penso, sento che mi batte il cuore e quindi vivo!”, regalando al pubblico una poesia di Nazım Hikmet.

Ad intervenire in puntata, raggiante e con la pancia in bella mostra, Alena Seredova che ovviamente ha condiviso i pensieri sulla sua gravidanza:

Sono appena tornata dal medico e va tutto benissimo: avevo proprio voglia di condividere questa bella notizia con voi!

La Seredova infatti è incinta e a inizio giugno darà alla luce una splendida bambina. Per la Seredova si tratta del terzo figlio: la donna infatti ha già due bambini, David e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Alessandro Nasi, imprenditore e cugino di Lapo Elkann invece diventerà papà per la prima volta.

In questo periodo ovviamente non sempre sono così positiva, perché è un momento in cui spesso mi sento confusa. Accendo la tv e ci sono delle notizie che mi portano ad essere un po’ pessimista. Poi mi guardo la pancia e penso che c’è la speranza di una nuova vita e non riesco a non essere felice!

Una rinascita per Alena, che non ha mai nascosto il dolore per la fine del matrimonio con Gigi Buffon, e che grazie all’amore di Alessandro Nasi ha ritrovato di nuovo il sorriso, che non riesce proprio a nascondere: