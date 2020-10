Verissimo, da Alena Seredova ad Antonella Elia: gli ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Verissimo torna con una nuova puntata ricca di interviste e personaggi. Ospiti di Silvia Toffanin questa settimana Alena Seredova, Antonella Elia, ma anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La conduttrice inoltre intervisterà il grande Renato Zero che in studio racconterà l’uscita di Zerosettanta, la grande opera musicale, suddivisa in tre album, realizzata per celebrare i suoi 70 anni. L’evento verrà festeggiato anche con uno speciale che andrà in onda in prima serata su Canale Cinque il prossimo 29 settembre.

Ospite di Verissimo anche Giuliana De Sio che nei mesi scorsi ha combattuto contro il Coronavirus. L’attrice aveva raccontato su Instagram la terribile esperienza, in tv ricorderà quei momenti, ma parlerà anche del suo futuro. Non mancherà poi Antonella Elia, grande protagonista del GF Vip con il suo ruolo da opinionista. Dopo la sua permanenza nella Casa lo scorso anno, la showgirl è tornata nel reality accanto ad Alfonso Signorini per ricoprire il ruolo di opinionista.

La nuova edizione dello show ha già ottenuto un grande successo, forte di un cast variegato e molto interessante. Antonella Elia, con la sua consueta sincerità, non ha risparmiato i concorrenti, da Elisabetta Gregoraci a Stefania Orlando, sua amica da tantissimi anni con cui ha litigato in diretta tv.

Nello studio di Verissimo ci sarà anche Alena Seredova. La modella è diventata mamma per la terza da pochissimi mesi, dando alla luce la piccola Vivienne Charlotte, frutto del suo amore per Alessandro Nasi. Una nuova pagina della sua vita che è arrivata dopo il doloroso addio a Gigi Buffon. La modella e il calciatore sono stati sposati per diversi anni e hanno avuto due figli, David Lee e Louis Thomas, prima di dirsi addio. Prima intervista televisiva per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’influencer di Instagram e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti e innamorati nella Casa del GF Vip. Una love story che è continuata anche lontano dalle telecamere e che nelle ultime settimane è diventata sempre più importante.