Vanessa Incontrada, il mistero si infittisce su Amici Speciali

Il giallo sulla presenza di Vanessa Incontrada tra i giudici di Amici Speciali continua a infittirsi. Facciamo un passo indietro ricordando che era stata la stessa attrice, tramite Instagram, ad annunciare qualche settimana fa la presenza del suo nome nel nuovo progetto Mediaset.

Al momento della presentazione ufficiale del cast, la sua assenza ha però fatto rumore. Maria De Filippi, infatti, ha scelto come giurati per il suo nuovo progetto Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli. Cosa ne è stato della Incontrada? Dalla produzione non sono arrivate dichiarazioni in merito alle sorti dell’attrice e conduttrice (che lo scorso autunno ha affiancato Gigi D’Alessio in Vent’Anni che Siamo Italiani).

Lei, dal canto suo, di colpo ha smesso di parlare della trasmissione sui suoi social (gli ultimi post che ha pubblicato su Instagram sono incentrati sugli auguri per la festa della mamma e sulla tenerezza dei suoi piccoli golden retriever). Le domande sul suo legame con il nuovo programma di Maria De Filippi si susseguono fitte e veloci. Si tratta davvero di un’esclusione o c’è in serbo altro? Per la splendida attrice e conduttrice italo-spagnola sarebbe in arrivo un ruolo inedito sul quale, per ora, non si possono fare anticipazioni?

Per avere le risposte bisognerà attendere venerdì 15 maggio, quando andrà in onda la prima puntata del programma che vedrà sfidarsi squadre composte da alcuni grandi artisti che, in questi anni, hanno avuto modo di far conoscere il proprio talento grazie ad Amici. Stiamo parlando, giusto per citare qualche nome, di Umberto Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas e Gaia Gozzi.

Tra gli altri nomi certi figura quello di Giuliano Peparini in veste di direttore artistico, ma anche quello di Alessandra Celentano tra i docenti. Come poco fa accennato, di ipotesi ne sono state fatte tante, anche in virtù di un confronto proprio tra la Incontrada e la nipote del Molleggiato, che aveva criticato le posizioni dei giudici esterni in merito alle performance dei ballerini.

Ribadiamo che, per ora, si tratta solo di ipotesi. La conferma arriverà quando, tra due giorni, si alzerà il sipario su un progetto che, a detta della vincitrice di Amici 2020 Gaia Gozzi, sarà improntato più sullo spettacolo che sul clima della gara.