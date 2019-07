Chi è Vanessa Cinelli, la tentatrice che ha conquistato Vittorio

editato in: da

Vanessa Cinelli è la single che ha stregato Vittorio a Temptation Island, mettendo in crisi la sua relazione con Katia. La coppia è sbarcata in Sardegna con l’obiettivo di capire se i sentimenti che provavano uno per l’altro erano ancora forti.

Dall’inizio Katia non si è posta limiti, scherzando con tutti i tentatori e cercando di conoscerli meglio. Il suo comportamento ha fatto arrabbiare Vittorio, che spesso è stato chiamato nel pinnettu e costretto a vedere i suoi video. Con il passare dei giorni però il fidanzato ha stretto un forte legame con una delle single. Si tratta di Vanessa Cinelli, modella e imprenditrice che ha stregato il deejay, così tanto che lui ha cercato persino di strapparle un bacio.

Capelli ricci, fisico scolpito e occhi da cerbiatta: Vanessa è una delle tentatrici più apprezzate dal pubblico. Il suo profilo Instagram è molto seguito, non a caso lavora come influencer e modella. La single di Temptation Island gestisce anche un bed and breakfast a Roma insieme alla sorella con cui ha un legame molto forte.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia è la prima esperienza televisiva per Vanessa e potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera in tv. Il rapporto nato fra la single e Vittorio ha innervosito molto Katia che per la prima volta si è scoperta gelosa del suo fidanzato.

“Sento un po’ di fastidio – ha commentato durante il falò con le altre fidanzate e Filippo Bisciglia -, ed è palese, credo. Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Sono entrata qui con i dubbi ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio”.

“Non me l’aspettavo – ha aggiunto la Fanelli -. Come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia”.