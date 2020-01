Valeria Marini insultata al GF Vip: “Via la Elia”

editato in: da

Mentre ancora non si è placato l’eco dell’epico scontro Valeria Marini-Rita Rusic, consumato a favore di telecamere al GF Vip, e mentre Valeriona imperterrita porta avanti, ovunque venga invitata, il suo desiderio di verità e riscatto dalle accuse dell’ex moglie di Cecchi Gori (“rovinafamiglie”, “semina zizzania contro i figli”), un altro dibattito si è aperto sui media, amplificato nel salotto di Piero Chiambretti, a #CR4 La repubblica delle donne. Ovvero: i brutti insulti di Antonio Zequila e Antonella Elia rivolti proprio a Valeria, subito dopo il confronto con la Rusic.

“Un Mostro” “Un cesso” “Un culone immenso” “Era il triplo di te”, solo alcune delle considerazioni dei due concorrenti del GF Vip sulla Marini.

In studio da Chiambretti, l’opinionista Francesca Barra, che aveva già commentato l’accaduto sulla sua pagina Instagram, si dice scioccata:

“Sono sconvolta. Chi va in televisione ha il privilegio di comunicare al prossimo. Se tu questo privilegio lo mortifichi, non ne sei degno, dai un messaggio di aggressività verbale, devi uscire fuori dalla Casa. La Elia ha definito la Marini ‘cessa’, ‘mostro’ , se noi non non dimostriamo con le azioni (facendola uscire dalla casa, ndr) che non approviamo, è poi inutile prendersela con Amadeus. Antonella Elia deve uscire fuori dalla Casa e risolvere il problema che ha nei confronti delle donne e della sua comunicazione, che è sbagliata”.

Replica la Marini: “È stato eliminato Salvo una settimana fa perché aveva mancato di rispetto alle donnne. Allora, se davvero il GF di Signorini vuole portare avanti questo discorso di attenzione verso le donne, Francesca Barra ha ragione”.