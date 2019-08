Ursula e Sossio, lui le regala un anello e lasciano Uomini e Donne insieme

editato in: da

Grandi emozioni a Uomini e Donne, dove Ursula e Sossio hanno finalmente avuto il loro lieto fine. Dopo quattro anni di tira e molla, la coppia più famosa del Trono Over del programma di Maria De Filippi ha scelto di lasciare la trasmissione con la promessa delle future nozze.

Al centro dello studio Sossio ha giurato amore eterno alla sua Ursula. La coppia aveva partecipato a Temptation Island e poco dopo si era separata a causa del comportamento del calciatore che aveva mostrato un forte interesse nei confronti della single Sara.

“Ho cercato a lungo la mia isola felice che per me è amore e condivisione con la persona amata tutti i giorni – ha esordito Sossio, regalando un anello di fidanzamento all’amata -. Sei stata l’unica donna che ha trovato le chiavi per aprire il mio cuore. Ora che sei entrata, non voglio più lasciarti andare via. Ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con me. Voglio portarti via da qua oggi e per sempre”.

“Sono emozionata però oggi posso dire che hai vinto la mia diffidenza sui grandi sentimenti tra adulti – ha confessato lei con le lacrime agli occhi -. Non pensavo di trovare la persona con cui svegliarmi e dormire. Accetto di sopportarti!”. La dichiarazione d’amore ha fatto emozionare tutte le persone presenti nello studio, compresa Gemma Galgani, che sta vivendo un periodo difficile a causa dell’addio a Rocco e delle continue liti con Tina Cipollari.

“Se c’è riuscito Sossio ce la può fare tutto il mondo” ha esclamato Gianni Sperti, sdrammatizzando il momento. “Beh è stata molto brava lei ad aspettare, a rassicurarlo” ha commentato Maria De Filippi. La puntata è terminata con una bachata e una dedica da parte di Sossio a sua madre e alla padrona di casa.

“Maria, se mi chiederanno se credo ai miracoli io dirò sì e il mio miracolo sei tu!” ha detto il calciatore ed ex star dei reality, che rivolgendosi ad Ursula ha concluso: “Oggi sono qui perché voglio scrivere il mio futuro insieme a te. Voglio condividere il resto della mia vita con te”.