U&D: Tina contro Gemma, incomprensioni fra Sammy e Giovanna

Continuano gli scontri fra Tina e Gemma, mentre fra Sammy e Giovanna ci sono incomprensioni sempre più forti. Le nuove puntate di Uomini e Donne si preannunciano ricche di colpi di scena con Maria De Filippi che, ancora una volta, si dovrà destreggiare fra gli amori della Galgani e le rivelazioni della Abate.

Uomini e Donne è tornato in tv, dopo un breve stop, con una nuova formula. La conduttrice ha deciso di rivoluzionare il format eliminando corteggiatori, rose rosse e tronisti. Protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, corteggiate tramite chat con messaggi e poesie. La dama del Trono Over ha già attirato diversi spasimanti, in particolare Occhi Blu e Cuore di Poeta. Quest’ultimo ha messo in imbarazzo persino Maria De Filippi con le sue frasi d’amore.

Giovanna invece sta facendo i conti con Sammy Hassan. Il corteggiatore sembra sempre più distante dalla tronista. Dopo aver perso il lavoro e non averla più incontrata in esterna, ha confessato di aver perso l’interesse nei suoi confronti. “Anch’io ho chiesto alla redazione come stavi i primi giorni – ha confessato l’ex volto di Temptation Island -. Volevo anche spiegarti il motivo per cui non siamo riusciti a vederci in esterna perché quell’8 marzo c’era stato il panico, non si capiva se si poteva tornare a casa o meno. Nei giorni successivi volevo capire come stavi vivendo la tua quarantena. È chiaro che oggi è passato un mese durante il quale non ho ricevuto nessuna notizia, mi sentirei bugiardo a dirti che ti ho pensato tutti i giorni e sono stato qui con l’ansia. È passato del tempo e come ogni rapporto, se non viene alimentato va scemando”.

Sammy ha poi spiegato di aver perso il lavoro e di avere un bambino da gestire. Le sue parole però non hanno fatto cambiare idea a Giovanna Abate. La tronista di Uomini e Donne infatti gli ha risposto a tono. “Io ho quattro negozio di abbigliamento, il pane quotidiano me lo danno loro e sono tutti chiusi – ha detto -. Non sto ricevendo un euro di guadagno e vado avanti con dei soldi che avevo io. Questo però non mi spinge a dimenticare le cose belle che la vita mi ha dato. Anch’io ho la famiglia da gestire. Ognuno di noi ha i suoi problemi. Se tu non mi hai avuto in mente non possiamo dare la colpa alla quarantena e al lavoro perso”.