U&D, spunta una ex 47enne di Sirius: Gemma in difficoltà

editato in: da

Continua a far discutere il legame fra Sirius e Gemma Galgani nato a Uomini e Donne. Il 26enne Nicola Vivarelli ha portato scompiglio nella trasmissione di Maria De Filippi, scegliendo di corteggiare la dama del Trono Over nonostante la forte differenza d’età.

Da subito Sirius è stato aspramente criticato da Tina Cipollari e dal pubblico a casa che non sembra credere all’autenticità di suoi sentimenti. Da parte sua Gemma è più convinta che mai ad andare avanti con la conoscenza, certa che Nicola sia abbastanza maturo mentalmente per lei, nonostante la differenza anagrafica.

“Ci vuole un medico, uno bravo”, ha tuonato la Cipollari nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, attaccando la 70enne. “Non ho mica bisogno della badante”, ha replicato Gemma, felicissima per aver vissuto una romantica esterna con Nicola. Sono tanti però i problemi che sembrano minacciare la serenità della coppia, prima di tutto le rivelazioni delle ex di Vivarelli.

Se qualche tempo fa una ex fidanzata di Nicola aveva messo in guardia la Galgani, in questi giorni è spuntata una nuova donna, sedotta e abbandonata dal modello. Si tratta di una ex di Vivarelli di 47 anni che sarebbe stata lasciata dal corteggiatore poco prima del suo arrivo a Uomini e Donne. Durante una diretta Instagram con Amedeo Venza, l’ex di Sirius ha svelato alcuni dettagli sulla loro lov story.

“Io sono una donna di 47 anni – ha detto -. Un po’ di tempo fa ho avuto una storia con Nicola (Sirius) e ti garantisco che è lì solo per farsi notare perché quando ho deciso di interrompere la relazione lo ha fatto attraverso un messaggio attribuendo la colpa alla questione anagrafica. Devi anche sapere che io ero una donna impegnata con due figli”.

Qualche giorno fa Nicola aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui aveva ribadito il suo interesse per Gemma. “C’è chi pensa che io possa bluffare – aveva detto -, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.