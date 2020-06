U&D, Sirius e Gemma insieme per business: le accuse su Instagram

editato in: da

Sirius e Gemma Galgani stanno insieme per business? Arriva da Instagram l’ennesima accusa contro la coppia nata a Uomini e Donne. Il giovane corteggiatore non sembra intenzionato a rinunciare alla conoscenza della dama torinese e molti sono convinti che il suo interesse nei confronti di Gemma sia legato solo alla sua volontà di avere successo. Sui social, Nicola Vivarelli ha ottenuto la tanto ambita spunta blu soprattutto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. I telespettatori infatti sono curiosi di scoprire cosa accadrà.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Sirius era finito al centro delle polemiche, accusato da Tina Cipollari di non aver baciato Gemma a causa del suo scarso interesse nei suoi confronti. “Ovvio che io ho davanti a me una persona più matura, per questo potrei anche trovarmi qualche volta in difficoltà, perché nutro un grande rispetto nei tuoi confronti – aveva spiegato a Gemma -. A volte può darsi che sia un pochino più ritirato rispetto a una ragazza della mia età. Ho anche capito che se non veniva da parte mia l’abbraccio, magari non veniva nemmeno. Io non ho voluto creare quella situazione e non l’ho creata”.

L’opinionista di Uomini e Donne però non si era accontentata di questa spiegazione: “Sei un grandissimo bugiardo – aveva detto Tina -. Dal momento che tu ti sei esposto, sei venuto qui a corteggiare una donna con mezzo secolo in più di te sei soggetto a critiche. Io penso tu sia un grande falso. È un bel po’ che tu vieni qui e poi che cosa fa? Si trova da solo con questa donna dentro quattro mura, manda via pure gli operatori e non le dai neanche un bacio?”.

Secondo alcune indiscrezioni la frequentazione fra Gemma e Nicola Vivarelli starebbe continuando anche lontano dai riflettori. Il corteggiatore di U&D è stato immortalato in compagnia della dama torinese per le strade di Roma, in seguito ha raggiunto Torino, città in cui vive la Galgani. Per ora si tratta solo di illazioni, nel frattempo Sirius continua a confermare il suo interesse per la dama, mentre sembra smentita la partecipazione della coppia a Temptation Island.