U&D, Sirius e Gemma Galgani al capolinea: Nicola Vivarelli lascia lo studio e lei piange

Nicola Vivarelli, alias Sirius, abbandona lo studio di Uomini e Donne e Gemma Galgani scoppia a piangere. Il Trono Over di Maria De Filippi continua a regalare sorprese e colpi di scena ai telespettatori. L’ultimo riguarda la dama torinese alle prese con un corteggiatore molto giovane e criticatissimo.

Il modello è sbarcato a Uomini e Donne dopo aver corteggiato a lungo via messaggi Gemma. Fra i due ci sono ben 40 anni di differenza, ma Nicola, che si fa chiamare Sirius, ha sempre ribadito di non considerare l’età importante. A confermarlo anche la Galgani che, a 70 anni e dopo tante delusioni amorose, è certa di aver trovato la persona giusta per lei.

Sono in molti però a non credere nella sincerità della coppia. Prima di tutto Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne e acerrima nemica di Gemma, ma anche Valentina Autiero, che nelle ultime puntate si è scontrata spesso con la Galgani, arrivando persino a chiedere il numero del corteggiatore. La dama torinese ha accusato l’ex amica di “giocare con i sentimenti e le conoscenze”. Ma le sue affermazioni hanno sollevato nuove polemiche. “La discussione a fine puntata – ha detto Gianni Sperti – non era tra due persone che si conoscono e basta: sembravano due fidanzati che discutono!”.

“Questa donna è completamente fuori di testa! – ha tuonato Tina -. Una cosa brutta da vedersi! Tu immagina una persona che non conosce il format ed entra a vedere a vedere il momento di lui che corre… e poi appare Gemma! La gente dirà ‘Non è possibile’! […] Un minimo e piccolo dubbio che questo ragazzo ti stia prendendo in giro ti è mai venuto? O sei così sicura di te stessa che pensi di essere irresistibile?”.

Immediata la risposta di Gemma: “Ho abbastanza intuito da capire…”, ha chiarito. Ma i dubbi sulla sincerità di Nicola Viviarelli continuano, anche a causa delle numerose segnalazioni delle sue ex fidanzate, convinte che sia a Uomini e Donne solo per ottenere visibilità. Una situazione che, secondo le ultime anticipazioni, si rivelerà esplosiva: Sirius infatti abbandonerà lo studio del Trono Over, furioso, e Gemma si lascerà andare alle lacrime, disperata per l’addio del ragazzo.