U&D, Sirius delude Gemma e balla con Valentina. Svelata l’identità di Alchimista

A Uomini e Donne, Sirius balla con Valentina Autiero e scatena la gelosia di Gemma Galgani, mentre sembra ormai svelata l’identità di Alchimista, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. Secondo alcune anticipazioni, presto potrebbe arrivare un bacio fra Nicola Vivarelli e la dama del Trono Over, nel frattempo il corteggiatore continua a ricevere attenzioni da un’altro volto noto della trasmissione.

Valentina infatti non ha mai nascosto il suo interesse per il giovane Nicola, facendo arrabbiare più di una volta Gemma. Sirius ha chiarito di essere interessato solo alla dama torinese, ma ha comunque accettato di ballare con la rivale. Nelle ultime puntate la Galgani si è scontrata più volte con la Autiero, proprio a causa di Nicola Vivarelli. “Anche per me lui sarebbe piccolo – ha detto la dama, che ha chiesto il numero dal giovane, ma è stata rifiutata -, però sembra che non ha una testa da 26enne. E quindi da quel momento ti ho rivalutato. Ma qual è dunque il tuo problema? Ha scelto te? Mi ha rifiutata? E qual è il tuo problema?”.

Valentina, di fronte alla scelta di Sirius, è scoppiata a piangere. “Spero che stia piangendo non per me ma per qualcosa che ha dentro. Mi spiace le venga da piangere – ha dichiarato lui -. Non vorrei aver fatto qualche commento che l’ha turbata”. Mentre Gemma si è infuriata: “Ma quanti insulti ho preso io? – ha replicato, riferendosi a Tina -. Io vengo derisa, offesa, su di me vengono dette nefandezze e per una volta che dico io una cosa devo subirmi tutto questo?”.

E mentre la Galgani è alle prese con Sirius, Giovanna Abate si prepara a fare una scelta. La tronista potrebbe decidere di abbandonare Uomini e Donne proprio con il misterioso corteggiatore. Negli ultimi giorni è stata svelata quella che potrebbe essere la sua identità. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un certo Davide, smascherato a causa dei suoi tatuaggi. La tronista ha già avuto modo di vedere il suo volto, affermando che è molto bello, ma il pubblico, almeno per ora, non sa nulla su di lui.