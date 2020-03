Uomini e Donne: scontro tra Sara e Giovanna. Tina si schiera

editato in: da

Nel corso della puntata odierna del Trono Classico di Uomini & Donne è andato in scena un acceso scontro tra Sara Amira e Giovanna Abate, le due troniste. L’assistente di volo, che ha compiuto 29 anni lo scorso 18 gennaio, ha accusato la Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli oggi tronista corteggiata da Sonny Di Meo e Alessandro Graziani, di mentire quando dice di guardare prima il fascino mentale e poi quello fisico.

Commentando un’esterna tra il pallavolista ed ex tentatore della Enardu e la Abate, Sara Amira ha dato alla rivale della gatta morta. “Dice che non le fa effetto il muscolo poi suda” (il riferimento è a un momento in cui la 25enne romana si è tolta la maglietta): queste le parole della 29enne di Rieti, la cui uscita ha subito ricevuto una replica.

Giovanna Abate ha ribattuto a questo attacco di Sara spiegando che, nella vita di tutti i giorni, non sarebbe mai uscita con uno come Alessandro per paura di annoiarsi. Ha altresì svelato di essere rimasta sorpresa dai suoi modi garbati, che l’avrebbero fatto sudare per l’imbarazzo.

Dopo queste parole, lo scontro è andato avanti per un minuto circa, fino a quando Giovanna ha sottolineato di non aver mai adottato un comportamento da gatta morta nel corso delle sue esterne. La Amira ha continuato ad attaccarla rimarcando la differenza tra i loro atteggiamenti e affermando di essere una persona abituata a fare i complimenti ma a restare sulle sue nel corso delle esterne.

La lite che ha avuto luogo oggi ha avuto origine da una circostanza ben precisa. Sara Amira non ha infatti accolto con favore la frase “Mi fai sangue” detta dalla Abate durante un’esterna con Sonny. Da qui l’autodifesa della romana e le affermazioni in merito alla sua tendenza a focalizzarsi prima sulla testa dei corteggiatori con cui esce piuttosto che sul fisico.

La ex corteggiatrice di Raselli, per far capire meglio il suo punto di vista ha confessato di aver avuto sempre fidanzati brutti in quanto deve innamorarsi “prima della testa e poi di tutto il resto”. Nel corso dello scontro tra le due troniste anche Tina Cipollari ha detto la sua. La storica opinionista del dating show si è apertamente schierata con la Amira. Ha infatti affermato di non credere a Giovanna e di ritenere il suo atteggiamento ipocrisia pura.