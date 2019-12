U&D, la scelta di Giulia Quattrociocche

editato in: da

Giulia Quattrociocche ha scelto. La tronista di Uomini e Donne ha deciso di lasciare la trasmissione insieme al corteggiatore Daniele Schiavon, dopo un lungo percorso fatto di lacrime, risate e tanti sentimenti. La giovane romana ha annunciato a Maria De Filippi la volontà di interrompere il suo trono per conoscere lontano dalle telecamere il ragazzo che l’aveva stregata.

Una scelta arrivata all’improvviso grazie anche all’intervento di Alessandro Basciano, il corteggiatore che ha intuito prima di tutti che il percorso di Giulia era giunto al termine. Dopo aver visto la tronista ballare con Daniele Schiavon, cogliendo il suo grande trasporto, le ha chiesto di trovare il coraggio di fare una scelta.

In seguito all’addio di Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche ha così annunciato la volontà di lasciare la trasmissione con Daniele. “Ho cominciato questo percorso in un modo e ci ho creduto subito – ha detto la tronista a Maria De Filippi -. Ho giurato una cosa: quella di essere me stessa, di rispettarmi e rispettare le persone. Ho fatto un percorso con Alessandro a cui ho dato un valore, ma non ha lo stesso valore del percorso che ho fatto con Daniele e non posso più stare su questo trono. Sento qualcosa di forte e non ce la faccio più. Sono venuta per un obiettivo, me l’hai fatto trovare e voglio andare via”.

Una scelta sentita, che ha emozionato molto il pubblico. Daniele è corso immediatamente a baciare e abbracciare Giulia, accompagnato dalle note di Laura Pausini. “La vedo come mia madre con cui ho un rapporto di complicità basato sugli sguardi – ha confessato Schiavon parlando della tronista -. Con lei vorrei avere lo stesso rapporto che ha mio padre con mia madre”.

Le telecamere di Witty Tv hanno seguito la coppia anche fuori dallo studio di Uomini e Donne per raccogliere i sentimenti del momento. “Ho trovato quello che cercavo! Sono felice, sono contenta – ha confermato Giulia -. Cercavo me al maschile, e con Daniele c’è stato subito qualcosa che nel tempo è cresciuto finché, quando ho avuto paura di perderlo, ho capito che era qualcosa di importante e che mi dovevo sbrigare”.

“Ci sono stati solo alti nella nostra conoscenza – ha spiegato Daniele -, la vedo vera, sincera, a me oggi serve questo. Oltre ad essere una bellissima ragazza poi, è molto dolce, lei dice che non è vero ma lo è”.