U&D, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli: la scelta dopo 2 mesi di stop

Sara Shaimi e Carlo Pietropoli sono pronti a fare la loro scelta a Uomini e Donne dopo due mesi di stop. I tronisti hanno accettato di tornare in trasmissione per terminare il percorso che avevano iniziato, a differenza di Daniele Dal Moro che aveva iniziato da pochissimo la sua avventura e per questo motivo ha preferito non scegliere. Sara e Carlo mancano da Uomini e Donne da diverso tempo ormai, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Come è noto il programma di Maria De Filippi era tornato in onda, durante il lockdown, ma in una versione diversa, con un corteggiamento a distanza e con Giovanna Abate e Gemma Galgani protagoniste.

Giovanna proprio negli ultimi giorni, dopo aver conosciuto Alchimista, alias Davide Basolo, e Sammy Hassan, ha deciso di scegliere quest’ultimo, gettando nella disperazione il corteggiatore che si era presentato in studio con una maschera. Su Witty Tv, Sara e Carlo hanno svelto le loro emozioni poco prima di tornare di fronte alle telecamere. “Quando sono arrivata qui quasi non credevo più all’amore – ha raccontato la tronista -. Era da tanto che non mi piaceva tanto una persona. Ho capito che mi sentivo pronta a fare una scelta”.

Carlo Pietropoli ha invece affermato di avere le idee molto chiare. “Questi due mesi ho pensato a tutto il mio percorso, mi è passata tutta la vita davanti – ha ammesso il tronista -. Sono qui perché voglio rischiare e vivermi le cose fino in fondo perché per me è giusto così. L’emozione è tanta in questo momento perché dopo due mesi e dopo tutto quello che abbiamo trascorso sarà un po’ difficile però sono molto contento perché non ho mai smesso di pensarla. Spero che sia uno dei giorni più belli della mia vita, che me lo ricorderò per sempre. Per lei sarà una sorpresa. Speriamo che dica di sì perché non si sa”.