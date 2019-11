Uomini e Donne, il ritorno nel Trono Over di un personaggio amato

editato in: da

Nel Trono Over si Uomini e Donne sta per tornare un personaggio molto amato. Se ne parla ormai da settimane e, secondo le ultime anticipazioni, il suo arrivo in studio porterà nuovo scompiglio. Nei giorni scorsi tanti fan della trasmissione avevano ipotizzato un ritorno in grande stile di Giorgio Manetti, arrivato per riconquistare Gemma Galgani e fermare la diatriba con Tina Cipollari.

A quanto pare però a tornare a Uomini e Donne non sarà il cavaliere toscano, ma Samuel Baiocchi. Si tratta di un volto storico del Trono Over scomparso dal piccolo schermo ben quattro anni fa. Nelle puntate passate aveva conquistato il pubblico a casa grazie alle sue storie d’amore. Samuel aveva vissuto una storia d’amore con Barbara De Santi, ma anche con Elga Profili, portando le due donne a scontrarsi.

Nel 2015 era scomparso dal Trono Over e in un’intervista aveva svelato: “Perché non sono più a Uomini e Donne? Non lo so di preciso sinceramente, so solo che alla fine non sono stato chiamato, ma devo solo ringraziare la redazione – aveva concluso – che mi ha sempre trattato benissimo dandomi la possibilità di fare un esperienza bellissima“.

Quattro anni dopo, secondo le anticipazioni, Samuel Baiocchi tornerà nello studio di Uomini e Donne. In questo periodo è rimasto single ed è pronto a trovare la donna della sua vita. Il suo ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi potrebbe coincidere con quello di Elga Profili, altro personaggio molto amato.

Nello show Samuel incontrerà l’ex Barbara De Santi, nemica di Gemma Galgani, tornata anche lei a cercare la persona giusta dopo aver lasciato la trasmissione. Nel frattempo sembra che Giorgio Manetti – conosciuto come Il Gabbiano – non sia intenzionato a tornare a Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino infatti ha trovato la felicità lontano dalle telecamere.

Da tempo è legato a Caterina, un’amica di vecchia data con cui ha riscoperto la passione, e sembra aver completamente dimenticato Gemma. La Galgani, dopo una difficile relazione con Rocco, oggi sta frequentando Jean Pierre, ma l’uomo sembra deciso a conoscere anche altre donne oltre a lei.