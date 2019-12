U&D, rissa fra Er Faina e Tina. Lui: “30 anni che insulti la gente”

editato in: da

A Uomini e Donne va in scena una lite furiosa fra Damiano Coccia, detto Er Faina, e Tina Cipollari. L’opinionista dello show non ha mai nascosto di avercela con lo youtuber per alcuni video pubblicati sui social in cui la attaccava e in studio, di fronte a Maria De Filippi, è arrivata la resa dei conti.

Secondo quanto raccontato dall’opinionista, qualche anno fa Er Faina avrebbe pubblicato un video in cui la insultava. Il figlio della vamp, Mattias Nalli, che all’epoca aveva 12 anni, avrebbe inviato un messaggio a Damiano, chiedendogli di non attaccare la madre, ma avrebbe ottenuto un rifiuto e, come ha ribadito Tina, anche un insulto.

Nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha accolto alcuni protagonisti di Temptation Island Vip, fra cui Alessia Marcuzzi e Damiano Coccia in coppia con la fidanzata Sharon Macri. “Lui è bravo solo a fare il pagliaccio nelle stanze di casa sua – ha tuonato l’opinionista -, ha fatto tanto il leone da tastiera a criticare, lui è un grande pagliaccio. Quel video che hai fatto su di me, quel video fatto insultando anche un figlio minorenne. […] Lui mi insultava perché qui c’era Gianmarco Valenza, amico suo, e io criticavo Valenza. Fai schifo”.

Er Faina ha replicato alle parole di Tina, attaccandola e affermando che anche lei usa toni esagerati in trasmissione, soprattutto nei confronti di Gemma Galgani. “Sono trent’anni che stai qua dentro a insultare tutti e punti il dito su di me? – ha tuonato -. Io me la sono presa con lei perché aveva detto certe parole nei confronti di Gianmarco Valenza, criticai i toni che lei ha avuto. Magari ho sbagliato all’epoca i toni anche io, ma in questo istante sta sbagliando lei. Poi se la prende con me solo adesso che sto a Temptation Island e che sto a Uomini e Donne, perché non mi ha parlato quattro anni fa?”.

La lite è continuata per diversi minuti e Tina si è alzata più volte, sfidando Er Faina. Maria De Filippi è intervenuta per fermarla, sino a quando la vamp ha deciso di abbandonare lo show.