U&D, Riccardo e Ida insieme dopo la crisi: parla Maria De Filippi

Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano a Uomini e Donne dopo la crisi dei giorni scorsi e il fantasma di un addio. La coppia è entrata nello studio di Maria De Filippi finalmente felice e rilassata. Svelando di aver superato un momento complicato.

La coppia ha infatti affrontato ancora una volta le difficoltà legate all’intimità. “Non ho raccontato nulla di ciò di recente – ha spiegato Ida -. Non ho detto di recente di essere felice, perché c’erano dei problemi tra noi. Io gli avevo detto ‘basta’. C’era un distacco tra noi. Si frenava”. In passato la Platano si è più volte lamentata per la mancanza di passionalità da parte di Riccardo. La De Filippi è quindi intervenuta: “E dai Riccardo, basta con questa storia!”.

“Ogni volta che toccava l’argomento – ha chiarito Guarnieri -, per me lei era troppo offensiva, era troppo pesante. E un po’ mi frenava questa cosa. Io non voglio creare situazioni d’intimità in quella maniera… io non devo dimostrarle nulla. Deve essere una cosa bella e naturale”. “Però Ida, in questo c’ha ragione lui”, ha replicato la conduttrice di Uomini e Donne.

Fra gli argomenti affrontati anche una presunta frequentazione di Riccardo nel periodo in cui non era più legato a Ida. “Non c’era un’altra persona – ha specificato lui -. Non c’è niente da aggiungere. Non era una persona che io frequentavo. L’ho vista due volte. Punto. Però Ida l’ha portata avanti questa cosa, credendo che io frequentassi questa donna fino a poco prima della lettera”.

I dubbi e le paure hanno reso Ida poco lucida. La dama del Trono Over ha ammesso di aver trattato male il compagno. “Sei stata pesante e c’è stata una bruttissima discussione – ha detto Riccardo –. Troppe parole pesanti. Sbagliare umano, perseverare è diabolico. Se ti faccio presente che quell’atteggiamento non fa altro che rovinare il nostro rapporto e tu non fai altro che continuare…”.

Nonostante ciò oggi sembra che la coppia sia di nuovo unita e felice, pronta alle nozze. “Fortunatamente le cose sono poi andate nel verso giusto, perché noi siamo due pazzi – ha concluso Ida -. Se sono ancora qua dopo due anni e mezzo significa che non sono innamorata, di più”.