U&D, il nuovo tronista arriva da Temptation Island

Il nuovo tronista di Uomini e Donne potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island. Si tratta di Alessandro Zarino, che con il suo fascino ha messo a rischio la coppia formata da Jessica e Andrea.

I due innamorati sono sbarcati in Sardegna per mettere alla prova il loro amore e capire se, dopo aver annullato le nozze, Jessica sia ancora innamorata del fidanzato. Poche ore dopo l’ingresso nel villaggio, la consulente assicurativa ha perso la testa per Alessandro, con cui il feeling è stato immediato.

Fisico scolpito e sguardo intenso, il single ha stregato Jessica, ma soprattutto è diventato molto popolare su Instagram. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe lui il nuovo tronista di Uomini e Donne che a settembre vedremo sul trono, pronto a farsi corteggiare da centinaia di ragazze.

Per ora la produzione dello show di Maria De Filippi non ha confermato nè smentito. Di certo Alessandro Zarino è entrato nel cuore di molti telespettatori. 28 anni e una lunga carriera sulle passerelle, il tentatore di Temptation Island nella vita è un istruttore di fitness.

Originario di Napoli, viaggia da sempre. Per diverso tempo è vissuto a Milano, lavorando come modello e fotomodello per Dolce&Gabbana e Louis Vuitton. Come ha svelato anche a Jessica, oggi vive in Australia, dove collabora con una nota agenzia.

Non è ancora chiaro come finirà la love story fra Jessica e Andrea, di certo Alessandro ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare una svolta nella storia. La ragazza non ha mai nascosto di sentire una forte attrazione nei suoi confronti, tanto che ha più volte espresso il desiderio di conoscere il single lontano dalle telecamere.

Zarino da parte sua ha mostrato di avere un buon feeling con Jessica, ma non si è mai esposto molto nei suoi confronti. Staremo a vedere cosa accadrà a Temptation Island e se davvero Alessandro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.