U&D, nuovo scontro fra Gemma e Tina. E la Galgani pensa all’addio

Le liti fra Gemma Galgani e Tina Cipollari ormai sono all’ordine del giorno e tendono sempre di più a degenerare. L’ultima, scoppiata nello studio di Uomini e Donne, si è conclusa con insulti e frecciatine. Ancora una volta il motivo della discussione è la presenza della dama torinese nel programma e il suo scarso interesse nei confronti dei corteggiatori.

Sono trascorsi anni da quando Gemma entrò per la prima volta nello studio di Uomini e Donne, ma da allora non è mai riuscita a trovare l’amore vero. Nel Trono Over si sono succedute coppie, cavalieri e dame, lei però è sempre rimasta nello show, rimanendo single. Prima la storia con Ennio, terminata dopo il fidanzamento, poi quella con Remo, infine la love story con Giorgio Manetti che ha appassionato (e appassiona tutt’ora) il pubblico televisivo.

L’ultimo flirt in ordine di tempo è quello con Rocco, terminato nel peggiore dei modi dopo che lei ha rifiutato di trascorrere la notte insieme nel corso dello speciale intitolato La Decisione. “Sei seduta lì a prendere per il cu** tutta Italia” ha tuonato Tina, attaccando la rivale. L’opinionista infatti è convinta che Gemma stia frequentando Salvatore solo per rimanere nel programma, anche se non è interessata a lui.

“Con lui mi trovo bene, ma non ci siamo scambiati nessun bacio” ha spiegato la Galgani, facendo infuriare Tina. “Salvatore non piace” ha tuonato, trovando il consenso del pubblico, che sembra dalla sua parte.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, Gemma starebbe pensando all’addio a Uomini e Donne. Dopo la rottura con Giorgio Manetti infatti la dama torinese non ha più trovato nessuno che le facesse battere il cuore, per questo motivo potrebbe non partecipare alla prossima edizione del Trono Over.

In questo caso però Maria De Filippi avrebbe già pronto un nuovo piano per lei, includendola nel programma come opinionista, magari accanto a Tina Cipollari, per dare vita a nuove frizzanti discussioni e polemiche.