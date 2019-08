Uomini e Donne, lite furiosa fra Gemma e Rocco

editato in: da

Non c’è pace per Gemma Galgani che, ancora una volta, si è trovata a scontrarsi con Rocco Fredella e Tina Cipollari.

Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne infatti la dama torinese ha lasciato il suo corteggiatore dopo che la coppia si era data una seconda possibilità, suggellata da un bacio appassionato. Dopo il breve ritorno di fiamma però Gemma ha cambiato idea e, al centro dello studio, ha deciso di interrompere la relazione con Rocco che, secondo lei, è interessato solo a girare l’Italia e fare serate nelle discoteche.

“La storia è chiusa da questo momento – ha affermato Gemma -. Avevo visto una porta semiaperta. Ci avevo riprovato. Durante questo periodo, mi sento molto strumentalizzata, usata per una questione di serate, immagine. Tu sei anaffettivo, litighi con il mondo intero – ha aggiunto la dama torinese -. E, poi, tu volevi uscire da qua per fare delle serate. Me l’hai proposto. Tu mi fai paura. Ho passato due settimane tremende”.

Rocco ha cercato di rispondere a tono alle accuse di Gemma, spiegandole che il sentimento nei suoi confronti c’è ed è molto forte. La dama però non ha voluto sentire ragioni e ha ribadito di voler interrompere la storia con il corteggiatore.

“Mi hai fatto passare per quello che non sono – ha detto Rocco, furioso -. Sono seduto qui da tre mesi. Ho rifiutato numeri di telefono per te. L’amore è una cosa importante. La nostra storia è finita perché non vuoi andare ‘oltre la siepe’. Io ho fatto di tutto per poterti conquistare. Io sono convinto che a Gemma non sia mai piaciuto”.

La decisione di Gemma ha fatto infuriare anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. In particolare l’ex ballerino ha citato Giorgio Manetti, ex della Galgani che grazie al programma ha creato un nuovo business. Poco dopo Rocco ha attaccato anche Barbara De Santi, accusata di averlo insultato in un’intervista rilasciata ad un magazine.