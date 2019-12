U&D, Ida svela un retroscena sulla proposta di nozze di Riccardo

editato in: da

Ida torna a parlare della proposta di nozze fatta da Riccardo durante il Trono Over di Uomini e Donne. Un gesto romantico che ha sorpreso tutti, soprattutto la Platano che è rimasta senza parole, così tanto che i fan hanno dovuto attendere prima di scoprire la sua risposta.

Il cavaliere del Trono Over è convinto: vuole sposare Ida e passare il resto della vita con lei. In passato la coppia ha vissuto numerose incomprensioni e si era separata fra litigi e lacrime, ma oggi sembra tornato il sereno. La Platano ha affermato che non sposerà subito Riccardo, ma la volontà c’è. Prima però la coppia dovrà creare solide basi sulle quali costruire un matrimonio duraturo.

Emozionata e ancora frastornata, Ida ha svelato qualche retroscena riguardo la fatidica proposta di nozze. “La mia settimana parte da sabato – ha detto la dama del Trono Over a Witty Tv -. Prima ho bevuto delle camomille per calmarmi perché ero molto agitata, incredula, mi sembrava una follia. Io a lui non voglio rinunciare. Lo so che è un casino la nostra storia – ha aggiunto -. È difficile perché siamo due persone completamente diverse”.

Se Ida nutre dei dubbi, Riccardo sembra sempre più convinto. “Se sono arrivato a tanto è perché ci credo – ha svelato il cavaliere di Uomini e Donne -. So quello che siamo e so che sono innamorato di te. Mi sembrava di fare un passo indietro dopo la proposta perché la risposta vera e propria non c’era stata. Tra noi è stato un casino, non ci siamo fatti mancare nulla. Se siamo diversi? Io penso l’esatto contrario, siamo troppo simili. Ecco perché ci scontriamo”.

Le nozze dunque ci saranno, ma solo se Riccardo e Ida ritroveranno la complicità di un tempo. “Ora ho bisogno di ritrovare quella serenità, complicità, affinità tra i nostri caratteri – ha chiarito la Platano a Uomini e Donne Magazine -. Solo dopo aver raggiunto tutto ciò faremo questo passo. lo credo che lui abbia creduto che il mio fosse un “no” netto. Non lo ammetterà mai perché è orgoglioso. […] Ribadisco: non voglio rinunciare a ciò in cui ho sempre creduto. Ma ora ho bisogno di risistemare le varie crepe che ci sono nel nostro rapporto”.