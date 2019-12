U&D, Ida risponde alla proposta di nozze di Riccardo

editato in: da

Ida risponde alla proposta di nozze di Riccardo a Uomini e Donne e sorprende tutti. La dama del Trono Over nell’ultima puntata dello show era rimasta sconvolta dopo aver scoperto che l’ex compagno voleva sposarla. Al centro dello studio Guarnieri aveva detto alla Platano di amarla e aveva tirato fuori dalla tasca della giacca una scatolina con un anello di fidanzamento.

Ida non aveva dato una risposta al cavaliere del Trono Over e poco dopo, su invito di Maria De Filippi, la coppia aveva ballato, rifugiandosi dietro le quinte. Il finale però non è stato quello che molti si aspettavano. Dopo essersi ripresa dallo shock infatti Ida è stata chiara con Riccardo riguardo le sue intenzioni.

“Ti amo, ti amo tanto e non ti voglio perdere – ha detto il cavaliere di Uomini e Donne -. Non mi lasciare. Io non ho mai pensato di sposarmi o di fare un passo del genere nella vita. Solo con te l’ho pensato, non ti sto prendendo in giro Ida”. La replica di Ida è stata però inaspettata: ”Non ho parole Riccardo, non so che dirti – ha risposto dopo un lungo silenzio -. Non apro la scatola dell’anello, adesso non me la sento, non mi spingere a fare una cosa che non voglio. Non lo apro, io non ti ho dato una risposta. Non mi chiedere cosa provo adesso, non lo so – ha aggiunto -. Io non ti ho dato una risposta. No, non credo che possiamo farcela”.

“Ma come fa un sentimento a spegnersi da un giorno all’altro?”, ha detto Riccardo, ferito. “Sono stanca – la risposta di Ida -, i tuoi gesti sono bellissimi, la lettera, l’anello, la tua richiesta di sposarmi è bellissima. Tu sai sconvolgere la vita, ma ora dico che lo fai in un modo assurdo. Perché da un giorno all’altro? Perché mi sono messa in testa di cambiare e voltare pagina. Pensavo di dimenticare certe cose e invece mi sta riaffiorando tutto. Mi sono ributtata e ci ho riprovato perché ti amo – ha concluso -, ma in questo mese e mezzo mi è arrivato quello che mi hai già dato. Non ci credo più io”.

Chi sperava in un lieto fine per la coppia dunque dovrà ancora attendere. La situazione sembra ormai precipitata, ma come è accaduto in passato per Ida e Riccardo ci potrebbero essere nuovi colpi di scena.